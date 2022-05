Microsoft werkt aan een project waarbij Kubernetes geschikt wordt gemaakt voor lichte, op Windows gebaseerde edge devices. Project Haven, zoals dit project wordt genoemd, wordt binnenkort gepresenteerd tijdens het virtuele Build 2022-evenement van de techgigant.

Met Project Haven wil Microsoft het gebruik van containers op edge devices nog beter maken, zo gaan de geruchten. Vooral voor het toepassen van applicaties als machine learning en data analytics aan de rand van het netwerk. Tijdens Build 2022 staat hiervoor een aparte sessie gepland, zo blijkt uit de agenda van het virtuele evenement.

Meer Kubernetes

Naast Project Haven krijgen ook andere Kubernetes-gerelateerde onderwerpen aandacht tijdens het virtuele Microsoft-evenement. Bijvoorbeeld een ‘how-to’ over hoe bedrijven Microsoft Azure Arc kunnen gebruiken om Kubernetes on-premises, in hybride configuraties en in de public cloud te beheren.

Ook is er een sessie gepland over het beveiligen van de Kubernetes-ervaring en observability. Deze sessie gaat vooral in op hoe .NET containers, de Azure Kubernetes Service en Azure Arc-enabled Kubernetes hiervoor kunnen worden gebruikt.

Overige onderwerpen

Naast de fikse aandacht voor Kubernetes wordt verwacht dat Microsoft tijdens het evenement meer uit de doeken zal doen over versie 2 van zijn Synapse analytics platform, de ‘Trident’-versie’. Opvallend is wel dat er weinig op Windows gerichte sessies zijn gepland dit jaar.

Andere interessante onderwerpen die tijdens de virtuele conferentie aandacht krijgen zijn onder meer diverse sessies rondom low-code en het Power Platform. Ook is er veel aandacht voor AI tooling, IoT-oplossingen en -toepassingen en hybrid/connected applicaties. Zo krijgt Microsoft Graph — de centrale API waarmee ontwikkelaars makkelijk data kunnen samenvoegen uit Teams, Outlook, Exchange, SharePoint en OneDrive — Intune en Windows-diensten als Universal Print.

