DataCore Bolt brengt NVMe-storage naar Kubernetes. DataCore onthulde de dienst op KubeCon EU 2022, de jaarlijkse conference van de Cloud Native Computing Foundation.

Volgens DataCore zijn legacy storagesystemen niet opgewassen tegen de benodigdheden van Kubernetes. Storage moet snel reageren op veranderingen in clusters en apps. DataCore Bolt biedt een oplossing.

DataCore Bolt draait tussen Kubernetes en NVMe-storage in. De zogeheten abstraction layer maakt het mogelijk om Kubernetes pods in een handomdraai van storage te voorzien. Storage volumes zijn te spiegelen om dataverlies bij hardware-uitval te voorkomen.

De oplossing ondersteunt elke NVMe-storagebron, van bare metal tot de cloud. Dit maakt het mogelijk om alle beschikbare storagecapaciteit te benutten, onafhankelijk van leverancier. De software zelf draait op Kubernetes. Na een eenmalige configuratie schaalt storagecapaciteit automatisch met Kubernetes pods mee.

DataCore Bolt en MayaData

De technologie wordt mogelijk gemaakt door MayaData, de oorspronkelijke ontwikkelaar van OpenEBS. MayaData werd in november 2021 door DataCore overgenomen. OpenEBS was een van de eerste storagesysteem voor containers. DataCore Bolt en OpenEBS hebben meerdere eigenschappen in het gemeen. Beide technologieën draaien op Kubernetes, wat de latency tussen storage en apps laag houdt.

“We beseften vroeg dat containers een transformatie zijn die maar één keer in een generatie plaatsvindt”, vertelt Dave Zabrowski, CEO van DataCore Software. “Storage heeft een unieke impact op de implementatie van gecontaineriseerde applicaties. De markt heeft veel vraag naar platformonafhankelijke diensten en opslagtechnologieën als NVMe. Met DataCore Bolt zetten we de innovatie van MayaData door.”

DataCore software-defined storage

DataCore Bolt treedt toe tot een breed portfolio. DataCore ontwikkelt software-defined oplossingen voor elk storagetype: block storage, file storage, object storage en nu ook Kubernetes. Datacore Swarm, de object storage-oplossing, is ideaal voor ongestructureerde data. Alle oplossingen zijn software-defined, wat het mogelijk maakt om de hardware van diverse leveranciers in een centrale omgeving te gebruiken en beheren.

Zoals eerdergenoemd onthulde DataCore de oplossing op KubeCon EU 2022, de jaarlijkse conference van de Cloud Native Computing Foundation. Techzine is op locatie. In dit overzicht vind je het belangrijkste nieuws.