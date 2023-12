Er is een ware data-explosie gaande en DataCore ziet voor zichzelf een centrale rol weggelegd. De leverancier van Software-Defined Storage slaat daarom zijn vleugels uit en verkent nieuwe wegen met zijn technologie. Hoe positioneert het bedrijf zich voor het nieuwe datatijdperk?

Volgens DataCore zijn er genoeg uitdagingen op de markt waar IT-infrastructuur de oplossing voor kan bieden. Een van die grote uitdagingen komt van ongestructureerde data. Momenteel is ongeveer 80 procent van de data ongestructureerd, bijvoorbeeld omdat de gegevens afkomstig zijn uit e-mails, tekst, video’s, röntgenfoto’s en camera’s. Wat deze uitdaging volgens DataCore nog groter maakt, is dat het datavolume maandelijks significant groeit. Het bedrijf verwacht dat de omvang van ongestructureerde data in de komende jaren zal verdrievoudigen. Deze gegevens zullen zich bovendien overal bevinden, gebruikmakend van een hybride infrastructuur-benadering, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt vanwege de diverse aard van deze hybride infrastructuur.

Naast deze groei in omvang van data, de verschillende soorten gegevens en het hybride landschap, zijn er volgens DataCore andere uitdagingen waar bedrijven mee te maken krijgen. De data-explosie vergroot het aanvalsoppervlak voor hackers, waardoor ze meer kans hebben om waardevolle bedrijfsgegevens te bemachtigen. Het is noodzakelijk om deze gegevens goed te beschermen, zodat ze niet gestolen en versleuteld worden door ransomware.

Bedrijven kijken door de datagroei ook steeds vaker naar analytics en inzichten om op basis daarvan beslissingen te nemen. Voor deze data-gedreven manier van besluitvorming zijn echter vaak tientallen tot honderden databronnen nodig. In het ideale scenario zijn deze beslissingen ook gebaseerd op up-to-date data, zodat de besluitvorming zo nauwkeurig en overtuigend mogelijk is.

Op al deze marktomstandigheden wil DataCore inspelen. De features en nieuwe oplossingen die de SDS-leverancier introduceert, zijn bedoeld om deze uitdagingen aan te pakken.

Innovatie aan de rand van het netwerk

De innovatie is terug te zien in de prioriteit die DataCore geeft aan Swarm. Deze oplossing is geschikt voor de remote IT-locaties met implementaties van minder dan 100TB. DataCore zet zich in om deze use cases verder te ondersteunen door in te zetten op het containeriseren van Swarm. Op die manier moet Swarm soepeler werken op edge-locaties, zodat het opslaan en verwerken van data op die locaties beter verloopt. Het containeriseren van Swarm maakt het geschikt voor software-implementaties van minder dan 100TB op de remote locaties.

Daarnaast kijkt DataCore nu ook meer naar het leveren van appliances voor edge-omgevingen. Dit apparaat moet direct alle infrastructuur-hardware bieden voor besluitvorming met AI in edge-omgevingen. Het product dat nu op de markt is, Transporter, richt zich vooralsnog op media- en entertainmentbedrijven. Het is geoptimaliseerd voor media-workflows en het eventueel verplaatsen van content van de remote locatie naar on-premises- en cloudinfrastructuur. Wellicht dat hier later andere industriespecifieke oplossingen bij komen, aangezien Transporter voortkomt uit de Perifery-afdeling van DataCore. Zij verkent de behoefte voor SDS-oplossingen voor sectoren met flink groeipotentieel. Voor DataCore zijn dit naast media en entertainment de gezondheidszorg, retail en manufacturing.

Klaar voor data-explosie Recent publiceerden we op Techzine een achtergrondartikel over de visie van CEO Dave Zabrowski. Hoewel hij het eerste DataCore-product, SANsymphony, belangrijk vindt, wil hij met de DataCore.NEXT-visie dat de storage-leverancier meer doet dan alleen de kern (het datacenter). Daarom spelen nu ook Swarm voor hybride cloud en OpenEBS Pro (voorheen Bolt) voor cloud- en container-native oplossingen een veel significantere rol. Dit alles met het oog op het aanpakken van de uitdagingen waarmee bedrijven te maken krijgen en het introduceren van innovaties om die uitdagingen aan te gaan. Lees ook ons eerder achtergrondartikel waarin CEO Zabrowski aan het woord komt over de visie van DataCore. Zo krijgt SANsymphony volgende maand de beschikking over Adaptive Data Placement. De feature is gebouwd om de opslagzorgen van IT-teams aan te pakken: 10 procent van de data drijft doorgaans 90 procent van de I/O-activiteiten aan. Bovendien verandert die 10 procent continu, op basis van de behoefte aan datatoegangsfrequentie. Het voorkomen dat de overige 90 procent van de weinig gebruikte data waardevolle resources verbruikt, is volgens DataCore te uitdagend. IT-beheerders moeten vaak kiezen tussen optimaliseren voor prestaties of capaciteit, vaak ten koste van de ander. Adaptive Data Placement maakt daar een eind aan door de voordelen van geautomatiseerde datatiering te combineren met die van inline deduplicatie en compressie op hetzelfde storagevolume, wat resulteert in snellere responstijden voor applicaties die toegang hebben tot hot data. Tegelijkertijd wordt er bespaard op de kosten voor het opslaan van cold data.

NVMe-of in SANsymphony en OpenEBS Pro

Een andere belangrijke ontwikkeling op de infrastructuurmarkt voor DataCore is Non-Volatile Memory Express (NVMe). Deze technologie komt steeds vaker voor in SSD’s. NVMe biedt veel snellere lees- en schrijfsnelheden en betere I/O-prestaties dan voorheen mogelijk was. Enkele jaren geleden waren NVMe-devices echter nog te duur voor brede adoptie, maar tegenwoordig is het betaalbaarder en omarmen bedrijven het steeds meer. Inmiddels is NVMe breed toegepast in storage-infrastructuur van bedrijven. Een belangrijke uitbreiding hierop is NVMe over Fabrics (NVMe-of)

DataCore heeft deze ontwikkeling in de gaten gehouden. De SDS-leverancier plant NVMe-of-ondersteuning in al zijn producten. SANsymphony zal volgend jaar NVMe-of-ondersteuning bieden, terwijl OpenEBS Pro de NVMe-of-ondersteuning al heeft. Deze volgorde heeft te maken met de architectuur van de DataCore-oplossingen; naar de ene tool zijn bepaalde updates en features makkelijker uit te rollen dan naar de andere.

AIOps

DataCore signaleert ook de bredere ontwikkeling van AIOps op de storage-markt, die zeker op de lange termijn een grotere invloed op infrastructuur zal hebben. Traditioneel beschikken infrastructuuroplossingen over features voor logging, automatisering en telemetrie – AIOps moet de volgende stap zijn. Het beschikt over drie kernfuncties: het voorspellen van problemen vóór ze zich voordoen, de oorzaak vinden voordat deze zich manifesteert en het oplossen van problemen nadat ze zich hebben voorgedaan.

SANsymphony beschikt nu al over DataCore Insight Services, een cloudoplossing die data uit het product visualiseert om besluitvorming te vergemakkelijken. SANsymphony integreert al AIOps-elementen in één platform en voegt AI toe, waardoor een sterkere vorm van automatisering mogelijk wordt. De implementatie van AIOps binnen Swarm en SANsymphony zal in 2024 plaatsvinden. Uiteindelijk streeft DataCore hierbij naar een geïntegreerd AIOps-platform voor al zijn klanten.

Uitdagingen het hoofd bieden

Met alle uitdagingen op de storage-markt en de oplossingen die DataCore biedt, positioneert de SDS-speler zich als een technologie die klanten helpt bij het schalen van workloads, het verminderen van latency en het optimaliseren van kosten. DataCore blijft zich inzetten om te navigeren door het complexe landschap van de op data gerichte industrie. De oplossingen omarmen de toekomst van Software-Defined Storage.

