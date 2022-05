GitLab heeft onlangs versie 15 van zijn DevOps-platform uitgebracht. De versie voegt security- en AI-functionaliteit toe. Ook zijn gebruikers beter in staat problemen op te lossen.

Volgens de ontwikkelaar zijn de bestaande open-source dynamic application security testing (DAST)-tools aangepast in GitLab 15. DAST-tools scannen applicaties op kwetsbaarheden. De DAST-tools zijn vervangen met een eigen engine die betere prestaties en meer configuratie-opties voor securitywerkzaamheden moet brengen.

Andere nieuwe securityfunctionaliteit is het automatisch genereren van onderdelenlijsten van applicaties. Dit moet het controleren van de security van deze onderdelen vergemakkelijken. Ook zijn ontwikkelaars met GitLab 15 in staat hun code in een beveiligde cloudomgeving te hosten in plaats van een lokale computer. Op deze manier wordt volgens GitLab de kans op cyberaanvallen verminderd.

AI- en machine learning-functionaliteit

Naast security biedt GitLab 15 meer functionaliteit voor AI en machine learning. Hiervoor gaat de DevOps-specialist een tool uitrollen waarmee ontwikkelaars verschillende versies van een machine learning-model kunnen maken en vergelijken om te bepalen welk model het meest effectief is. Ook komt er functionaliteit die het beheer van datasets waarmee neurale netwerken worden getraind moet vergemakkelijken. Deze tool kan datasets van externe systemen naar het GitLab-platform brengen.

Meer opties voor troubleshooting

Verder wil GitLab het ontwikkelaars makkelijker maken diverse problemen op te lossen. Hiervoor biedt het functionaliteit die is gebaseerd op de technologie van het vorig jaar overgenomen Opstrace. Softwarebugs en algemene problemen zijn makkelijker te ontdekken. Ook biedt de toegevoegde functionaliteit ontwikkelaars de mogelijkheid zich op gespecialiseerde taken te richten, zoals ervoor zorgen dat applicatie-ontwikkelingstrajecten voldoen aan best practices op het gebied van security.

Een deel van de nieuwe functionaliteit is nu in GitLab 15 beschikbaar. De rest wordt in de loop van 2022 en 2023 aan het complete DevOps-platform toegevoegd.

