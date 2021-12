GitLab neemt Observability-startup OpsTrace over

Met de overname hoopt GitLab het eerste DevOps-platform met een volwaardige geïntegreerde Observability-oplossing aan te bieden.

GitLab ging in oktober van dit jaar de beurs op. OpsTrace is het eerste bedrijf dat GitLab sinds de beursgang overneemt. De financiële details van de overname zijn onbekend, maar het doel staat in steen: de functionaliteit van OpsTrace stelt GitLab in staat om softwareontwikkeling te monitoren en bugs in een vroeg stadium weg te werken.

Hoewel een bestaande alert- en incidentmanagementtool van GitLab reeds in het laatste voorziet, belooft de toevoeging van OpsTrace de oplossing naar een hoger niveau te tillen.

De toekomst van GitLab

Het grootste doel is een verwerking van monitoring in de ontwikkelingsprocessen die met GitLab worden uitgevoerd. De integratie van OpsTrace in GitLab bevindt zich in de eerste fase van een langetermijnproces. Het eindstadum is een verwerking in elke stap van het ontwikkelingsproces.

