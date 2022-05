Microsoft heeft zijn Power Platform een flinke upgrade gegeven. Gebruikers kunnen nu makkelijker websites, apps en AI-bots bouwen, RPA-bots inzetten, data integreren en meer integratie met apps bewerkstelligen.

Het Microsoft Power Platform biedt tools om eenvoudig apps te ontwikkelen en bouwen, analytics toe te passen en datavisualisaties te maken. Ook helpen de tools bij het automatiseren van zakelijke processen en het bouwen en inzetten van virtual agents.

Nieuwe functionaliteit

Onlangs heeft Microsoft nieuwe tools binnen Power Platform geïntroduceerd die de verschillende acties makkelijker moeten maken. De tools kunnen als een suite worden afgenomen, maar ook als stand alone-product.

Een eerste nieuwe tool is Power Pages. Deze tool maakt het voor iedereen met low-codefunctionaliteit mogelijk snel en veilig moderne en op data gebaseerde websites te bouwen en publiceren. Hiervoor beschikt de tool over templates en integratie met Visual Studio Code, GitHub en Azure DevOps. De security wordt bewerkstelligd door integratie met de ingebouwde security en compliance van public cloudomgeving Microsoft Azure en de omgeving van Microsoft Dataverse.

De tool Power Apps heeft ook nieuwe functionaliteit gekregen, waardoor het nu mogelijk is low-code applicaties te bouwen vanuit verschillende bestanden. Dit is nu mogelijk vanuit Figma-ontwerpbestanden, maar ook uit PDF-bestanden, papieren formulieren of zelfs een foto van een handgetekende applicatie. Met behulp van AI-technologie worden de bestanden zeer snel geanalyseerd en omgezet in werkende door data storage ondersteunde applicatiefunctionaliteit.

Upgrade Power BI

Power BI heeft nu de beschikking over ‘datamart’-functionaliteit. Deze self-service functionaliteit maakt het mogelijk probleemloos data in Power BI te integreren vanuit verschillende databronnen. Na het een ETL-proces via Power Query worden de gegevens omgezet in een dataset waarmee gebruikers rapporten kunnen maken. Ook kunnen zij met de functionaliteit relaties en policies toepassen.

Meer functionaliteit voor automatisering

In zijn Power Platform besteedt Microsoft nu ook meer aandacht aan automatiseringsprocessen. In een preview introduceert de techgigant bijvoorbeeld een 2.0-versie van Power Virtual Agents. Hiermee kunnen gebruikers op een intelligente manier makkelijk low-code virtuele conversatiebots aanmaken.

Daarnaast is in Power Automate -ook in preview- functionaliteit toegevoegd voor het hosten van bots voor Robotic Process Automation (RPA). Als een soort van SaaS for RPA-oplossing kunnen nu unattended RPA-bots worden aangemaakt en automatisch worden verspreid via gehoste virtual machines die door Azure worden ondersteund.

Verder heeft de Power Automate SDK, die het mogelijk maakt de functionaliteit van deze tool in andere SaaS-oplossingen van andere aanbieders in te bouwen, een update gekregen. Daarnaast is aan dit SDK functionaliteit toegevoegd voor een toekomstig pay-as-you-go-abonnement voor Power Automate.

Alle nieuwe Microsoft Power Platform-tools, functionaliteit en previews zijn nu beschikbaar.

