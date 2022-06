Google heeft Android 13 Beta 3 uitgebracht, waarmee de tests voor het besturingssysteem zich in de laatste fase bevinden. De nieuwe versie komt met functionaliteit om apps er beter uit te laten zien op grote schermen.

Met de komst van de Beta 3-versie van Android 13 krijgen appontwikkelaars meer zekerheid over het gedrag van hun applicaties op de komende versie van het mobiele besturingssysteem. Alle gedragsregels van hun applicaties veranderen niet meer voor de definitieve release van Android 13. Hiermee heeft de versie nu de fase van Platform Stability bereikt.

Testproces

Google roept ontwikkelaars nu op hun apps te gaan testen op de nieuwe versie van het besturingssysteem. Dit om vast te stellen of hun applicaties op Android 13 werken zoals ze moeten. Hiervoor moeten zij hun app uit Google Play of van een andere bron op een device met Android 13 Beta 3 downloaden en testen op functionele of UI-problemen. Hierbij moeten zij van de techgigant vooral kijken naar bepaalde veranderingen als runtime permissions voor notificaties, clipboard preview en JobScheduler prefetch. Ook moeten zij de diverse libraries en SDK’s testen.

Wanneer de app helemaal compatibel is, kan deze worden geüpdatet naar de laatste SDK voor Android 13. Hierna kunnen ontwikkelaars zich concentreren op het testen van het compatibility framework voor deze versie van het mobiele besturingssysteem om de laatste problemen op te lossen. Ook kunnen zij dan applicatie updaten met alle laatste gedragingen die alleen in Android 13 beschikbaar zijn.

De specifieke gedragingen zijn ‘nearby device permissions’ voor wifi, waarmee makkelijker met de dichtstbijzijnde wifi access points kan worden verbonden, en zeer inzichtelijke media permissions die het lezen van mediabestanden van algemene datastorage regelt. Ook zijn er permission changes voor lichaamssensoren, diverse media controls en intent-filters die al dan niet toestaan of applicaties onderdelen gebruikt van andere applicaties die zich op Android 13 richten.

Geschikt voor grotere schermen

Naast het inrichten van Android 13 Beta 3 voor het testen van applicaties voor de uiteindelijke definitieve versie, beschikt de nieuwe update ook over functionaliteit voor grotere schermen. Deze functionaliteit is gekopieerd uit de Android 12L-versie en moet het besturingssysteem beter laten werken op grotere schermen, bijvoorbeeld van tablets, maar wellicht ook op andere displays.

Android 13 Beta 3 kan nu worden gedownload en op ondersteunde Pixel-devices worden geïnstalleerd. Ontwikkelaars die al een ontwikkelaarsversie van Android 13 draaien krijgen een automatische update voor Beta 3 en nog komende releases.

Tip: Nieuwe Android 13 preview focust op security en privacy