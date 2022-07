Linode, een dochteronderneming van Akamai, heeft onlangs een eigen distributie van Kali Linux uitgebracht. De distributie is vooral geschikt voor ontwikkelaars en hackers die pentests uitvoeren.

Kali Linux is een Debian-gebaseerde Linux-distributie die gebruikers helpt bij het uitvoeren van ethische hacks en pentests. De nieuwe Kali-versie van Linode moet gebruikers vooral gaan helpen met het testen en beveiligen van hun productieomgevingen. Bijvoorbeeld een Linode Cloud-omgeving van Akamai, die als eerste partner is toegevoegd.

Standaardconfiguraties

Gebruikers die de nieuwe Kali Linux-distributie uitrollen hebben direct toegang tot standaard-testmogelijkheden en -configuraties. Hiermee wordt voorkomen dat Linux-gebruikers zelf allerlei open-source pentesttools moeten installeren en configureren op een Linux-distributie. Deze tools zijn geoptimaliseerd beschikbaar via de Kali-distributie van Linode.

Gebruikers kunnen naast de klaargemaakte omgeving ook een custom versie van Kali opzetten. Dit dankzij de tool Kali Linux Metapackages en bijbehorende documentatie. Ook is het via de lichtgewicht XFCE desktop client mogelijk een grafische desktop vanuit een Lincode cloud instance te draaien. Dit is een stuk eenvoudiger dan Linux desktop interfaces als GNOME en KDE Plasma.

De nieuwe versie van Kali Linux kan op iedere compute instance worden uitgerold. Ook is de distributie beschikbaar als Marketplace-applicatie.

