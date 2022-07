Microsoft gaat zijn releasecyclus voor Windows mogelijk aanpassen naar een driejarige cyclus. Dit beweert Windows Central op basis van anonieme bronnen. Dit zou onder meer kunnen betekenen dat de volgende Windows-versie, Windows 12, al in 2024 verschijnt.

Volgens de bronnen van de Windows-nieuwswebsite is de techgigant in een vergevorderd stadium van het aanpassen van de Windows-releasecyclus. Dit zou betekenen dat er iedere drie jaar een grote nieuwe versie van Windows op de markt komt. De eerste release, wat dan waarschijnlijk Windows 12 moet worden, zou al in 2024 plaatsvinden.

Tegelijkertijd gaat de techgigant voor Windows ook nog op een ander spoor zitten, zo geven de bronnen aan Windows Central aan. Naast een nieuwe versie per drie jaar, zou ook het toevoegen van extra functionaliteit aan de laatste versies van het besturingssysteem veel aandacht moeten krijgen.

Moments

Verder zou Microsoft vanaf Windows 11 versie 22H2 (Sun Valley 2) een zogenoemd ‘Moments’-initiatief starten. Dit initiatief moet de techgigant in staat stellen nieuwe functionaliteit en ervaringen op belangrijke momenten in het jaar uit te rollen. Dit geheel onafhankelijk van de grote Windows releases.

Onafhankelijke updates vanaf 2023

De onafhankelijke updates voor de huidige versie, nu Windows 11, moeten starten in 2023 en ongeveer vier keer per jaar worden uitgebracht. Hiermee zou dan bijvoorbeeld de extra functionaliteit van de geschrapte 23H1 (Sun Valley 3) update worden toegevoegd. Over de volgende grote versie van Windows, wat Windows 12 moet worden, is verder nog weinig bekend. Deze versie zou in de eerste planningsfase zitten