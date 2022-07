Ilionx neemt Trivento over, een IT-dienstverlener uit Amersfoort. Beide bedrijven specialiseren in development, cloudmigraties en analytics. Trivento vervolgt voorlopig onder eigen naam.

Ilionx heeft vestigingen in Den Bosch, Zwolle en Maastricht. De IT-dienstverlener werkt met 1.100 medewerkers. Data analytics, development, cloud en security staan centraal. In de afgelopen twee jaar groeide de organisatie hard. Begin 2021 maakte ilionx de overname van Rubix bekend. Later dat jaar volgde Redbook ICT.

De meest recente recente aanwinst is Trivento. Het bedrijf werkt met 60 medewerkers vanuit een kantoor in Amersfoort. Het aanbod is vergelijkbaar met ilionx. Ook Trivento specialiseert in analytics, development en cloudmigraties. De tech stack van beide bedrijven heeft overlap. In de back-end worden Java en Kotlin gebruikt; in de front-end Angular en React.

Trivento vervolgt voorlopig onder eigen naam, maar een fusie is niet ondenkbaar. Nadat Rubix in 2021 door ilionx werd overgenomen, nam ilionx een jaar de tijd om het bedrijf op een fusie voor te bereiden. De stap werd in januari 2022 gezet.

Open source

De medewerkers van Trivento zijn gespecialiseerd in open-source development. Een belangrijke eigenschap, vindt ilionx. De organisatie ziet een tekort aan open-source developers. Door de overname groeit het aantal interne open-source developers naar 200.

Naast mankracht brengt Trivento nieuwe technologie met zich mee. De bedrijven hebben overlap, maar er zijn verschillen. Trivento levert Kubernetes bijvoorbeeld op AWS. Ook ilionx werkt met Kubernetes, maar tot nog toe uitsluitend op Azure.

“Er is sprake van een grote cultural fit”, voegt ilionx CEO Jan Veltman toe. “Onze no-nonsense bedrijfsculturen passen goed bij elkaar. Beide bedrijven zijn proactief, ondernemend en mensgericht. We werken dan ook al actief samen in de markt.”

Vincent Kodden, algemeen directeur bij Trivento, benadrukt het voordeel voor Trivento. “De overname is een verhaal vol kansen. We vergroten de ontwikkelmogelijkheden van onze medewerkers met de expertises van ilionx.”