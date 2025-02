ilionx en Uniserver lanceren Nederlandse zorgcloud

IT-dienstverlener ilionx en Uniserver lanceren een soevereine cloud voor de gezondheidszorg. Door het gebruik van deze private cloud willen beide partijen compliance-zorgen over gevoelige EPD-data in deze sector wegnemen.

ilionx blijft zoals gebruikelijk HiX en andere zorgapplicaties beheren voor klanten. Het bedrijf zocht echter naar een partner voor het bouwen van een private cloud zonder inperkingen qua flexibiliteit of schaalbaarheid. Het antwoord bleek het tevens Nederlandse Uniserver.

Voldoen aan alle eisen

De nieuw opgezette private cloud voldoet aan alle belangrijke digitale vereisten, zoals NIS2, NEN7510 en de AVG. Eén van de eerste klanten is het ziekenhuis Bernhoven, dat al langer op zoek was naar een partij die het beheer van het eigen EPD (Elektronische Patiëntendossier)-systeem uit handen kon nemen. ilionx is hiervoor de hoofdaannemer gebleken, met Uniserver als facilitator.

ilionx-CEO Jan Veltman zegt dat zijn bedrijf veel waarde aan private cloud hecht, “en we zien dat klanten uit diverse markten dit ook in toenemende mate overwegen. Om onze expertise optimaal te benutten, hebben we ervoor gekozen om te focussen op onze managed services dienstverlening en niet te investeren in een eigen cloudplatform”, vertelt Veltman. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar een geschikte samenwerkingspartner, waarbij de ervaringen van onze klanten en de kennis van Uniserver hebben geleid tot dit partnership. In het verleden hebben we al eens succesvol samengewerkt, en wij beschouwen Uniserver als dé Nederlandse partner op het gebied van soevereine, private cloud met een groot, schaalbaar platform. We kijken ernaar uit om deze samenwerking in verschillende markten uit te breiden.”

Noodzaak van uitbesteding

Hans Hendrikx, Directeur Business Development bij Uniserver ziet dat klanten hun IT-infrastructuur willen uitbesteden, maar daarbij “diepgaande kennis” nodig hebben aan de andere kant van de tafel. “ilionx is één van de experts met veel kennis van HiX en andere zorgapplicaties. Daarom bundelen we onze krachten en bieden we de Nederlandse zorgcloud aan. Hoewel cloudtechnologie vandaag de dag sterk geassocieerd wordt met internationale bedrijven zoals Microsoft, Amazon en Google, beschikken we in Nederland over voldoende capaciteit en expertise om vitale infrastructuren succesvol in een Nederlandse cloud op Nederlandse bodem te laten draaien.”

Het is zonder meer het geval dat een soevereine cloud van een Nederlandse partij de veiligste optie is. Vooralsnog is namelijk niet juridisch bepaald of Amerikaanse hyperscalers wel kunnen voldoen aan de strengste compliance-vereisten. Dit ondanks pogingen om dit vraagteken weg te nemen, zoals Johan David Michels, een onderzoeker aan de Queen Mary University of London, onlangs in opdracht van Broadcom deed.

Lees verder: De sovereign cloud biedt geen garanties, hoe nu verder?