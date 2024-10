Nederlandse vliegvelden krijgen langverwachte IT-upgrade van Eurofiber

De digitale infrastructuur van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is voorzien van een “ultra-redundant” netwerk door Eurofiber. 560 kilometer aan glasvezelverbindingen is ingezet om onder meer Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport van connectiviteit te voorzien.

Van deze honderden kilometers is 25 kilometer via graafwerk gelegd. Vier gescheiden 10 Gb/s routes zorgen voor maximale redundantie, zodat de kritieke functie van LVNL nooit in het geding komt. Het project kostte tien maanden en vereiste vijftig ingenieurs, netwerkarchitecten en andere experts om een realiteit te worden.

In totaal beheert LVNL zes civiele luchthavens, naast zeven militaire. De zes vliegvelden die van het nieuwe civiele netwerk profiteren zijn Schiphol, Eindhoven, Rotterdam The Hague, Eelde (Groningen), Maastricht Aachen en Lelystad. Dertien jaar hebben ze gebruikgemaakt van het vorige netwerk, maar dat is nu aan vervanging toe.

Mustang 2.0

Dankzij de nieuwe infrastructuur debuteert namelijk ook Mustang 2.0, het vernieuwde datacommunicatienetwerk van LVNL. “We gaan van een N-weg met twee banen, naar een snelweg met acht banen”, zegt Ronald Dubbeldam, hoofd van de afdeling Systems & Infrastructure. “Het systeem dat we hadden was aan vervanging toe. Met het oog op de toekomst was het belangrijk om nu een innovatief en robuust netwerk neer te leggen waar we de komende jaren op kunnen bouwen.”

Elk vliegveld boven Nederland

Schiphol geldt als een kritieke hub voor het internationale vliegverkeer, terwijl de LVNL tevens talloze Europese en intercontinentale vluchten bijstaat boven het Nederlandse luchtruim. Omdat elke interruptie om wat voor reden dan ook de continuïteit hiervan bedreigt, is gekozen voor praktisch de veiligste werkbare optie vanuit Eurofiber en partners Spie, BAM Telecom en Proximus NXT. Volgens Eurofiber is de nieuwe digitale infrastructuur “de perfecte balans tussen de allerhoogste beschikbaarheid, standaardisatie en schaalbaarheid, waardoor de kritische operatie altijd naadloos kan blijven werken en het mogelijk is om flexibel om te gaan met huidige én toekomstige datastromen.”

“De vereisten die LVNL stelde aan de robuustheid van het netwerk met de garantie dat het altijd up and running is, heeft ertoe geleid dat Eurofiber voor ons een ultra redundant netwerk heeft gebouwd waardoor wij kunnen erop kunnen vertrouwen dat het altijd beschikbaar is’’, aldus Michel van Dijk, Project Manager Infra bij LVNL.

