Linux 5.19 rc7 is met een week uitgesteld. Patches voor de onlangs ontdekte Redbleed Spectre-variant zouden nog niet geschikt zijn voor open-source projecten als Linux.

Volgens Linus Torvalds zijn de patches voor de recent ontdekte Spectre-variant nog niet optimaal voor open-source projecten als Linux. Tijdens het testen bleek dat de recent uitgebrachte patches op dit moment alle gezondheidschecks missen die de build- en testinfrastructuur voor het open-source besturingssysteem uitvoeren. Het resultaat is dat release candidate (rc) 7 voor Linux 5.19 nu met een week is uitgesteld.

Overige problemen met rc7

Naast de Redbleed-kwetsbaarheid Torvalds aan dat de versie is uitgesteld vanwege twee andere problemen. Allereerst is er een probleem met het btfrs file system. Daarnaast zijn er problemen met de firmware voor controllers van Intel Alder Lake-processors. Deze controllers zetten soms onbedoeld processor graphics boosters uit. Beide problemen zijn onder controle, maar er is een extra week nodig om alles te fixen, aldus Torvalds.

Toch een rc8-versie van 5.19

Deze twee laatste problemen zorgen er ook voor dat Linux 5.19 een rc8 release krijgt, terwijl rc7 normaal de laatste is voor de definitieve versie van het open-source besturingssysteem. Na de definitieve release van versie 5.19 staat versie 5.20 op de agenda. Deze laatste versie moet een Long Term Support-versie van Linux worden.

