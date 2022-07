Google onthulde een nieuwe programmeertaal op de C++ North-conference in Toronto. Google engineer Chandler Carruth beschreef Carbon Language als een “experimentele opvolger van C++”.

C++ is een populaire keuze voor prestatie-kritische software. De basis is ruim 50 jaar oud, waardoor de taal met verloop van tijd een behoorlijke technical debt heeft opgebouwd.

Wil je een applicatie in een moderne taal herschrijven, dan kan je over op Rust, Kotlin, Swift of Go. Toch loop je risico op prestatieverlies. Google streeft met Carbon Language naar een beter alternatief.

De taal probeert de prestaties van C++ te evenaren. Carbon Language is compatibel met C++ libraries en ondersteunt de compiler van C++. Heb je verstand van C++, dan kan je snel aan de slag.

Google onthulde de taal op de C++ North-conference in Toronto. Alle benodigde code is op GitHub beschikbaar.

Het probleem van C++

C++ een splitsing is van C. De taal is 50 jaar oud, wat een aantal uitdagingen met zich meebrengt. Volgens het team van Carbon hebben C++ developers in de loop der jaren te veel functies toegevoegd en te weinig aangepast. Soms werkt de taal onnodig complex. Carbon wil een schone lei zijn.

Tip: Verouderde systemen en gebrek aan IT-kennis zijn ‘giftige cocktail’