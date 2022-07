De nieuwe Windows 11 Insider Preview Build (versie 25163) biedt veel nieuwe functionaliteit. Gebruikers met veel openstaande applicaties kunnen deze nu makkelijker in de taakbalk kunnen beheren.

In de meest recente Windows 11 Insider Build is het beheer van openstaande applicaties in de taakbalk aangepakt. Een nieuwe knop maakt het mogelijk om een ‘overflow’-menu. Het overflow-menu toont de icoontjes van applicaties die niet meer op de taakbalk passen. Uiteindelijk hebben gebruikers meer ruimte op de taakbalk voor openstaande apps.

Flinke verbetering

Dit is een grote verbetering ten opzichte van het huidige systeem, waarbij alleen het icoontje van de meest recente applicatie zichtbaar is en de rest ontoegankelijk blijft. Straks blijft dit gehandhaafd, maar verschijnt er daarnaast een knop voor het overflow-menu.

Overige testfunctionaliteit

Naast de verbeteringen in de taakbalk heeft de Windows 11 Insider Build een verbetering voor Nearby Sharing-functionaliteit. Deze tool, vergelijkbaar met AirDrop van Apple, gebruikt een combinatie van UDP en Bluetooth voor het lokaliseren van devices op hetzelfde lokale netwerk. Wel moeten gebruikers verbonden zijn met een ‘private’ netwerk.

Het is nog niet zeker dat de functionaliteit uiteindelijk in Windows 11 verschijnt. Eerst moet de functionaliteit nog naar de Beta- en Release Preview-kanalen.