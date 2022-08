Citrix heeft een nieuwe ontwikkelstream uitgebracht voor Citrix Hypervisor 8 Cloud. De stream wordt gecombineerd met de Hypervisor Management service voor beter hypervisor-beheer.

Volgens Citrix zijn hybride werken en hybride cloudomgevingen de toekomst. Daar moet ook de hypervisor voor het beheer van deze omgevingen op worden aangepast.

De introductie van Citrix Hypervisor 8 Cloud moet als de volgende stap van de Citrix Hypervisor worden gezien. De nieuwe oplossing is trouwens niet ontwikkeld om de Long Term Service (LTS)-releases van de Citrix-hypervisor te vervangen.

Streaming hypervisor- en beheerdienst

Citrix Hypervisor 8 Cloud biedt een cloudgebaseerde hypervisor- en een beheerdienst, waardoor klanten met on-premises host van de virtuele Citrix-oplossingen nieuwe functionaliteit niet meer hoeven te downloaden en installeren. De stream verzorgt deze snelle en frequente verbeteringen en de bijgevoegde clouddienst zorgt ervoor dat deze bij gebruikers worden afgeleverd.

Softwarereleases worden hierdoor efficiënter en klanten krijgen sneller de beschikking over de nieuwste functionaliteit. Hierdoor kunnen beheerders meer tijd besparen. Het houdt ook eindgebruikers productiever, stelt Citrix.

Voorwaarden

Geïnteresseerden kunnen per direct met de preview aan de slag. Wel moeten zij over huidige Citrix Hypervisor-licenties beschikken met actieve Customer Success Services. Zij kunnen deze licenties individueel kopen of zijn onderdeel van iedere editie van Citrix DaaS en Virtual Apps and Desktops. Ook moeten gebruikers over een Citrix Cloud account beschikken.

