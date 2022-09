Google en Solo.io lanceren Ambient Mesh, een nieuw framework voor service meshes. Volgens Google en Solo.io is de technologie toegankelijker dan het huidige systeem van Istio, een van de populairste service mesh-oplossingen van het moment.

Een enkele cloud-native applicatie kan uit honderden microservices bestaan. Elke microservice draait op basis van meerdere containers. Het netwerk is complex. Organisaties hebben een manier nodig om de verbindingen te begrijpen en optimaliseren. In elk ander geval kan de applicatie op termijn vertragen.

Een service mesh biedt uitkomst. De technologie geeft inzicht in het netwerk van cloud-native apps. Meerdere organisaties ontwikkelen service mesh-oplossingen. Istio is een van de populairste opties. Het open-source project werd onlangs door Google aan de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) gedoneerd.

Solo.io biedt Istio in een commerciële dienst aan. De organisatie ontwikkelt Gloo Mesh, een gebruiksvriendelijke service mesh-oplossing voor Kubernetes, virtuele machines en microservices. Solo.io werkte onlangs met Google samen aan een nieuwe service mesh-technologie. Ambient Mesh is sinds kort beschikbaar als beta voor klanten van Solo.io. Daarnaast werd de code bijgedragen aan Istio, dat nog altijd open-source beschikbaar is.

Ambient Mesh

Over het algemeen is Ambient Mesh toegankelijker dan het bestaande systeem van Istio. Ambient Mesh is te installeren zonder een cluster te onderbreken. Een administrator geeft aan welke onderdelen van de applicatie onder het mesh moeten vallen en de technologie doet de rest. De cluster kan blijven draaien en administrators hoeven geen sidecars te injecteren.

Google en Solo.io verwachten dat Ambient Mesh een van de populairste service mesh-oplossingen wordt voor nieuwe gebruikers. Voor onervaren organisaties vergt Ambient Mesh minder onderhoud en configuratie dan het bestaande systeem van Istio.

Hoge verwachtingen

“In veel omgevingen wordt Istio op een waanzinnige schaal gebruikt”, deelde Solo.io CEO Idit Levine. “We wilden erachter komen hoe we de adoptie konden verbeteren. Wat we van onze klanten hebben geleerd, is dat de operationele kant van Istio beter kan. We willen ervoor zorgen dat de technologie beter presteert en minder kosten oplevert.”

Het huidige systeem van Istio verandert niet. Gebruikers kunnen Ambient Mesh naar wens met bestaande service meshes combineren. “Mensen die vertrouwd zijn met het huidige systeem en securitymodel hebben tijd nodig om zich op hun gemak te voelen met een ander model”, vertelde Lous Ryan, principle engineer bij Google.

“Ik ben van mening dat de cybersecurity van Ambient minstens zo goed is, zo niet beter. Toch zal gemeenschap tijd nodig hebben om zich erin te verdiepen en feedback te geven.”

Tip: Istio brengt versie 1.13 van zijn service mesh-platform uit