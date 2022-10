Blis Digital, een Nederlandse software-ontwikkelaar, maakt de overname van Hiper bekend. Met de overname haalt Blis acht ervaren developers in huis om zijn ontwikkelingsdiensten uit te breiden.

Beide bedrijven ontwikkelen op maat gemaakte software, maar de expertises verschillen. Blis is in staat om klanten snel van een concept naar een systeem te begeleiden. “Maar daarna komt de fase van doorontwikkelen, optimaliseren en uitbreiden”, vertelde de organisatie. “Daar is het team van Hiper goed in.”

Hiper is in Litouwen gevestigd. De startup werd in 2019 opgericht. Inmiddels bestaat het bedrijf uit acht ervaren developers. Zij werken voortaan voor Blis. De Nedelandse software-ontwikkelaar groeit naar bijna 70 medewerkers.

Volgens Blis vullen de teams elkaar aan. Hiper werkt langdurig samen met opdrachtgevers nadat de eerste versie van een softwareproduct gereed is. De startup gebruikt data om workloads te optimaliseren en het ontwerp te finetunen. Ook Blis kan met data overweg, maar de expertise verschilt. Het Nederlandse bedrijf onderscheidt zich met snelle ontwikkelingstrajecten en full-stack oplossingen.

Blis is van plan om het overgenomen team in te zetten op een nieuwe dienstencategorie: “het doorontwikkelen van digitale producten en platformen”, aldus de organisatie. Het bedrijf wil klanten niet alleen bedienen door een softwareproduct te ontwikkelen, maar door de software op de lange termijn te optimaliseren.

“Wij zijn specialisten in de start-up-fase: concept, design en bouw”, beschreef Blis. “Als een digitaal product eenmaal draait, moet het doorontwikkeld worden. Deze scale-up-fase gaan onze nieuwe Litouwse collega’s oppakken, in directe samenwerking met de klant.”

In de afgelopen jaren ontwikkelde Blis softwareoplossingen voor medische, juridische, financiële en veiligheidsvraagstukken. Denk aan automatiseringstools voor logistieke processen in ziekenhuizen. Opvallend genoeg heeft het bedrijf ervaring met robotica. Blis hielp een opslagbedrijf aan een app en robots voor het verplaatsen van zware objecten. De organisatie ontwikkelt full-stack software, inclusief backends en frontends.

Daarnaast is Blis bekend met wet- en regelgeving. Het bedrijf ontwikkelde een softwareoplossing waarmee mkb-ondernemers het WHOA-traject kunnen doorlopen. Het WHOA-traject is een reddingsboei voor Nederlandse bedrijven die kopje onder dreigen te gaan. Deelnemers van het traject krijgen een zware administratieve last. De oplossing van Blis automatiseert het proces.

