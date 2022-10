SUSE wil het voor bedrijven makkelijker maken containers op edge devices te laten draaien en presenteert hiervoor beheerplatform Edge 2.0. Ook krijgen het OS SLE Micro, containerbeheerplatform Rancher en security-oplossing NeuVector updates.

Met Edge 2.0 brengt SUSE (container)oplossingen samen, die afzonderlijk op edge devices moeten draaien. Dit zijn het op Linux gebaseerde besturingssysteem SLE Micro, het containerbeheerplatform Rancher en de securityoplossing Neuvector.

In plaats van dat het besturingssysteem en het orkestratieplatform apart moeten worden beheerd, kan dit nu vanuit een centrale omgeving. Dit moet vooral taken als het uitrollen van nieuwe edge devices en het uitrollen van software-updates vergemakkelijken. Gebruikers van de tool worden ook ondersteund met technische hulp van SUSE.

Updates SLE Micro en Rancher

Verder heet SUSE ook updates aangekondigd voor zijn SLE Micro-, Rancher- en NeuVector-tools. Versie 5.3 van SLE Micro heeft nieuwe securityfunctionaliteit gekregen. Onder meer een tool dat het downloaden van security patches vergemakkelijkt. Ook wordt Keylime nu ondersteund. Dit is een open-sourcetechnologie die kan ontdekken of cybercriminelen Linux-devices aanvallen. Verder is high-availability-functionaliteit toegevoegd waarmee edge devices gegarandeerd blijven werken, ook als sommige onderdelen van het device problemen ondervinden.

Het containerbeheerplatform Rancher is nu met SLE Micro geïntegreerd. Hierdoor kunnen bedrijven het beheerplatform voor containers nog makkelijker gebruiken voor die devices die op SLE Micro draaien.

Functionaliteit NeuVector

Ten slotte krijgt ook de container securityoplossing NeuVector een update. De oplossing reguleert nu makkelijker de toegang tot workloads die op Kubernetes draaien. Daarnaast detecteert NeuVector securityproblemen die in Cilium-omgevingen draaien. Cilium is een open-source tool voor het beheer van de netwerkverbindingen tussen containers onderling.

