Red Hat kondigt het software-orkestratieplatform voor kleine edge devices Red Hat Device Edge aan. Het platform maakt het mogelijke veeleisende workloads op kleinere edge devices te draaien, zoals robots, IoT-devices en point-of-sale terminals.

Het lichtgewicht orkestratieplatform voor edge devices is geïnspireerd op project MicroShift, een uitgeklede versie van het bekende Red Hat OpenShift-containerplatform. Naast dit op Kubernetes gebaseerde orkestratieplatform bevat Red Hat Device Edge ook een voor edge-omgevingen en -toepassingen op Linux gebaseerd OS. Dit besturingssysteem moet op den duur een al bestaande versie van RHEL voor edge-omgevingen vervangen.

Op deze manier wordt Red Hat Device Edge straks de allesomvattende oplossing van Red Hat voor edge devices, waarbij het niet uitmaakt of gebruikers Red Hat OpenShift gebruiken of niet.

Verschillende gebruikscases

De oplossing is vooral bedoeld voor bedrijven die kleine edge devices willen ondersteunen met bare metal instances en applicaties in de vorm van vm’s en containers. Denk daarbij aan zeer kleine verbonden nodes voor openbaar vervoerscases, waarbij AI/ML data in real time moet worden verwerkt. Ook kan het gaan om omgevingsbestendige nodes op uitdagende locaties, waarbij de edge devices zelf geheel geautomatiseerd zich kunnen ‘verzorgen’ en optimaliseren.

Een derde scenario waar de oplossing van de hybrid cloudspecialist kan worden ingezet, is in gevallen waarbij duizenden edge devices applicaties moeten draaien op locaties waarbij gewicht, temperatuur en connectiviteit een belangrijke rol spelen.

Samenwerking met partners

Red Hat heeft zijn nieuwe edge-oplossing ontwikkeld met verschillende partners. Onder meer werkte de IBM-dochter samen met de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Dit bedrijf wil het beter mogelijk maken de aflevering van applicaties en AI workloads te verbeteren voor zijn drones. Zodat deze in extreme omstandigheden altijd over de nieuwste applicaties en AI workloads beschikken.

De technologiegigant voor de industriële en bouwsector ABB heeft aan het project bijgedragen om zijn ABB Ability Edgenius-platform verder te verbeteren. Dit is een specifiek edge-platform voor het draaien en beheren van industriële software-applicaties.

Red Hat Device Edge is nog niet direct beschikbaar. Een prerelease verschijnt begin 2023. De algemene beschikbaarheid moet later volgen, maar hiervoor is nog geen tijdstip gepland. Ook zijn de kosten van de edge-oplossing nog niet bekend.