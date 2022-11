AWS maakt IoT RoboRunner algemeen beschikbaar. Met de dienst kunnen bedrijven makkelijker en efficiënter software ontwikkelen voor het beheer van hun robotpark.

Met de algemene beschikbaarheid van de robotbeheerdienst zijn bedrijven in staat grote hoeveelheden industriële robots makkelijker en efficiënter te beheren. Dit door het eenvoudig kunnen ontwikkelen van de hiervoor benodigde robot beheersoftware en het vereenvoudigen van de hiervoor benodigde dataverwerkingsprocessen.

Applicaties voor robotbeheer moeten data van de robots die zij beheren kunnen verzamelen. Bijvoorbeeld om uit error-logs te kunnen afleiden of robots technische mankementen vertonen. Hiervoor moeten bedrijven vaak op maat gemaakte code schrijven, aangezien zij vaak robots van verschillende fabrikanten gebruiken en afzonderlijk aparte workflows voor dataverzameling moeten worden geschreven.

Sneller code ontwikkelen

De introductie van AWS Roborunner, die sinds eind vorig jaar al in bèta beschikbaar is, moet het proces vergemakkelijken. Hiervoor komt de clouddienst met voorverpakte connectors voor robots van verschillende leveranciers. Deze connectors moeten de hoeveelheid custom software voor het verzamelen van data verminderen die bedrijven voor hun robotomgevingen moeten schrijven.

De clouddienst helpt niet alleen bij het verzamelen van data, maar ook bij de verwerking van de gegevens. In een centrale cloud repository wordt de van de robots verzamelde data verrijkt. Deze informatie kan vervolgens via een API weer worden opgehaald. Op deze manier wordt het mogelijk AWS RoboRunner te gebruiken voor het schrijven van verschillende types software. Denk daarbij aan applicaties die het werk van de uitgerolde robots coördineren, de efficiency van de robotvloot in de gaten houden of voor het ontdekken van mogelijke technische problemen.

Gebaseerd op zelfgebruikte technologie

De technologie van AWS RoboRunner is gebaseerd op de technologie die moederbedrijf Amazon gebruikt in het eigen logistieke netwerk. De online winkelgigant gebruikt in zijn diverse fulfilment centers meer dan 520.000 robots. Ook heeft Amazon een eigen business unit die zich alleen bezighoudt met het ontwikkelen van eigen apparatuur voor het automatiseren van zijn pakhuizen.

Ook ontwikkelde AWS voor robotbeheer in een eerder stadium zijn dienst AWS RoboMaker. Deze dienst biedt een beheerde simulatieomgeving. Met deze omgeving hoeven ontwikkelaars zich geen zorgen te maken over de onderliggende infrastructuur.

Tip: AWS komt met Robomaker voor versneld ontwikkelen van robotica