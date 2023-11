Datadog integreert nu de mogelijkheden van het Google Vertex AI-platform in zijn eigen applicatiemonitorings- en securityplatform. Dit geeft klanten meer inzicht-, monitorings- en analysemogelijkheden voor de prestaties van hun eigen AI- en ML-modellen.

De integratie van Google Vertex AI in het Datadog-platform breidt de bestaande samenwerking tussen beide partijen uit, schrijft Datadog. Datadog is hiermee één van de eerste observability-partners van het AI- en ML-platform van de techgigant.

Met de integratie kunnen AI-teams en andere ontwikkelaars straks op een meer eenvoudige manier de prestaties van hun eigen custom AI- en ML-modellen in de gaten houden, analyseren en verder optimaliseren.

Verschillende monitoringsfeatures

Meer specifiek krijgen ontwikkelaars hierdoor meer inzicht in voorspellende prestaties en het brongebruik van hun eigen AI- en ML-modellen. In een centraal dashboard ontdekken zij meer over ‘model prediction counts’, latency, fouten en de hoeveelheid bronnen die worden gebruikt. Bijvoorbeeld het geheugen-, netwerk- en rekenkrachtgebruik van deze bronnen voor de respectievelijke AI- en ML-modellen.

Daarnaast biedt de integratie van Google Vertex AI in het Datadog-platform de kans de prestaties van verschillende AI-modellen in productie-omgevingen te vergelijken. Gebruikers van Vertex AI kunnen verder ook data-afwijkingen signaleren die mogelijk van invloed zijn op de betrouwbaarheid van hun modellen.

Voortbouwen op nieuwe features

De integratie bouwt onder meer voort op de nieuwe functionaliteit die het Google Vertex AI-platform onlangs heeft uitgebracht. Datadog introduceerde zelf eerder dit jaar al eigen generatieve AI-observability-functionaliteit. Dit in combinatie met een eigen generatieve AI-assistent Bits, tevens de mascotte van het bedrijf.

De integratie tussen Google Vertex AI en het Datadog-platform is per direct beschikbaar.

