GitLab onthult GitLab Dedicated. Klanten kunnen de DevOps-oplossing voortaan afnemen als single-tenant software-as-a-service (SaaS). GitLab is al langer beschikbaar als multi-tenant SaaS, maar single-tenant omgevingen waren tot nu toe niet verkrijgbaar.

SaaS-oplossingen draaien bijna altijd in de cloud van een derde partij. Vaak krijgen meerdere klanten toegang tot dezelfde hardwaresystemen. Dit staat in de industrie bekend als multi-tenant SaaS.

De tegenhanger is single-tenant SaaS. In dit geval ontvangen klanten een privé-omgeving. De aanpak is minder kosteneffectief, maar gebruikers hebben meer privacy en controle over gegevens. DevOps-oplossing GitLab was tot voorkort uitsluitend beschikbaar als multi-tenant SaaS. Dat veranderde met de release van GitLab Dedicated.

GitLab Dedicated

GitLab Dedicated is vanaf nu beschikbaar. Klanten betalen een abonnement en GitLab beheert de DevOps-oplossing in een AWS-regio naar keuze. De meeste AWS-regio’s worden ondersteund. GitLab Dedicated biedt meer configuratie- en privacy-opties dan de bestaande SaaS-oplossing. De organisatie introduceert de release voor klanten in zwaar gereguleerde industrieën.

In de basis is de software vergelijkbaar met elke andere uitvoering van GitLab. Gebruikers hebben toegang tot diverse tools voor het ontwikkelen, uitrollen en beveiligen van software. Single-tenant omgevingen zijn fundamenteel anders dan multi-tenant of on-premises omgevingen, waardoor sommige functies niet worden ondersteund. GitLab deelde een overzicht van niet-beschikbare functies op de website.

“Ons doel is om aan de eisen van zoveel mogelijk klanten te voldoen”, vertelde David DeSanto, VP of Product bij GitLab. “We weten dat geen enkel implementatiemodel voor elke organisatie werkt. GitLab Dedicated biedt extra implementatiecontroles, data residency, data isolation en private networking om aan complexe wet- en regelgeving te voldoen.”

