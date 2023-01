De Microsoft-besturingssystemen Windows 7 en Windows 8.1 worden vanaf vandaag definitief niet meer ondersteund met security- en bug fixes. Gebruikers moeten upgraden naar Windows 11 of, indien niet mogelijk, naar Windows 10.

Vandaag is een definitief einde gekomen aan de ondersteuning van Windows 7. Na vandaag ontvangen gebruikers van het besturingssysteem geen securityupdate en technische assistentie meer. Ook als zij gebruikmaken van de betaalde Extended Security Update (ESU)-updates.

Officieel bereikte Windows 7 op 14 januari 2020 zijn definitieve end-of-lifestatus, maar gebruikers konden nog tegen betaling de afgelopen drie jaar updates en ondersteuning krijgen. Dit is nu definitief ten einde. Wereldwijd draait 11 procent van alle desktopomgevingen nog op Windows 7, zo heeft StatCounter berekend.

Migratie naar Windows 11

Microsoft roept gebruikers van Windows 7 op direct te migreren naar Windows 11. Dit als de technische vereisten van hun hardware dit toelaten. Volgens de techgigant zijn pc’s en laptops sinds de release van Windows 7 in 2009 zodanig veranderd, dat ook wellicht een hardware-upgrade noodzakelijk is. Mochten klanten niet naar Windows 11 kunnen upgraden, dan is ook een upgrade naar Windows 10 handig. Windows 10 wordt in ieder geval nog tot eind 2025 door Microsoft ondersteund.

Ook definitief einde Windows 8.1

Vandaag is ook het definitieve doek gevallen voor Windows 8.1. Dit besturingssysteem krijgt zelfs helemaal geen ESU’s, zo heeft de techgigant aangegeven. Ook voor gebruikers van deze Windows-versie, wereldwijd geschat op 2,59 procent van alle desktops, geldt een migratie naar Windows 11 of Windows 10.

Verder heeft de end-of-life status van beide Windows-versies ook een effect op bijvoorbeeld de Microsoft 365-applicaties die op het besturingssysteem draaien. Eerder werd bekend dat ook deze applicaties geen updates meer voor de genoemde versies zullen ontvangen.

Ook zijn Microsoft Edge v109 en WebView2 Runtime de laatste versie die Windows 7, 8 en 8.1 ondersteunen. De twee versies komen naar verwachting deze week nog uit. Voor WebView2 Runtime geldt dit voor zowel de Evergreen- als Fixed-versie.

