Snowflake heeft een akkoord gesloten met Mobilze Net voor de overname van databasemigratietool SnowConvert. Met de tool is de datagigant in staat bij migratieprocessen van databases code om te bouwen.

Het succes van een goede databasemigratie hangt vaak af van hoe diverse tools in staat zijn de code om te bouwen naar de nieuwe omgeving en daarbij de exacte functionaliteit te creëren. Vaak gaat het hierbij om miljoenen regels aan Data Definition Language SQL-commando’s en duizenden objecten waarvoor dit moet worden gerealiseerd. Dit neemt vaak veel tijd in beslag en kan projecten onnodig lang duren.

Snowflake wil deze vaak lastige databasemigraties naar zijn eigen Data Cloud-platform vergemakkelijken en daarvoor neemt het nu de SnowConvert-tool van Mobilize Net over. Met de overname van deze tool, waarover geen financiële details bekend zijn genaakt, krijgt de datagigant een product in handen met automatiseringstechnologieën.

Technologie SnowConvert

De tool gebruikt hiervoor analytics en matching voor het opnieuw opbouwen van tabellen, views, opgeslagen procedures, macro’s en BTEQ-bestanden en gelijkwaardige functionaliteit in de Snowflake Data Cloud na een databasemigratie. Ook migreert de tool workloads die uit Scala of Python bestaan. Dit maakt het makkelijker deze code over te brengen naar de Snowpark-ontwikkelomgeving van Snowflake.

De SnowConvert tool migreert verder databases als Oracle, Spark en Teradata zonder de noodzaak van al te veel handmatig coderen, aldus de datagigant. De tool is onder zijn gebruikers zeer populair en inmiddels zijn ongeveer 1,5 miljard regels code al hiermee omgezet.

Mobilize Net verkoopt niet alleen zijn SnowConvert-tool, ook maakte het bedrijf bekend zijn Application Migration Business Unit aan Growth Acceleration Partners te verkopen.