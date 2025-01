Snowflake maakt SnowConvert gratis en stimuleert Amazon-migratie

Snowflake heeft aangekondigd dat zijn migratietool SnowConvert nu volledig gratis beschikbaar is. SnowConvert is ontworpen om bedrijven te helpen hun gegevens naar het Snowflake-datacloud-ecosysteem te migreren.

Tegelijkertijd wordt de tool uitgebreid met ondersteuning voor het migreren van workloads vanaf Amazon RedShift, momenteel in een private previewfase. Dit schrijft VentureBeat.

De beslissing om SnowConvert gratis te maken komt twee jaar na de overname van de tool van Mobilize Net. Met deze stap wil Snowflake migraties eenvoudiger maken en meer bedrijven overtuigen van de voordelen van zijn platform. Door deze drempel te verlagen, hoopt het bedrijf de overstap naar zijn datacloud te versnellen en zijn positie in de markt te versterken.

Het belang van SnowConvert

Voor bedrijven die overstappen naar een nieuw platform is de migratie vaak een tijdrovend en kostbaar proces, vooral vanwege de complexiteit van het converteren van code en objecten. Veel tools bieden eenvoudige zoek-en-vervangmethoden, maar missen de capaciteit om broncode en objecten compatibel te maken met het nieuwe platform. Dit kan resulteren in maanden werk en aanzienlijke kosten om databases opnieuw op te bouwen en functioneel te maken.

SnowConvert biedt een oplossing door de broncode en objecten te interpreteren en een equivalent model te creëren op Snowflake’s platform. Dit automatiseert een groot deel van het proces en verlaagt de benodigde tijd en middelen aanzienlijk. Het gebruik van deze tool heeft in praktijk aangetoond dat bedrijven tot 70% besparen op kosten die anders in de migratiefase gemaakt zouden worden. Bovendien zorgt de hoge nauwkeurigheid voor betrouwbare resultaten.

Een strategische zet

Door SnowConvert gratis aan te bieden, maakt Snowflake de toegang tot zijn ecosysteem laagdrempeliger. Dit verlaagt de barrière voor potentiële klanten of dienstverleners die data workloads beheren, wat helpt om meer bedrijven naar het platform te trekken. Veel organisaties die naar de cloud migreren, baseren hun keuze op de eenvoud van het migratieproces. Met een gebruiksvriendelijke en geautomatiseerde oplossing zoals SnowConvert kan Snowflake meer klanten overtuigen van de voordelen van zijn platform.

In vergelijking met soortgelijke tools van concurrenten zoals Google en Amazon onderscheidt SnowConvert zich door zijn specialisatie in migraties van platforms zoals Oracle, Teradata, SQL Server en Amazon Redshift. De oplossing is ontworpen om rekening te houden met complexe eigenschappen en unieke kenmerken van deze platforms, waardoor handmatige inspanningen aanzienlijk worden verminderd.

Groei en verwachtingen

In het afgelopen jaar hebben bijna 1.500 bedrijven hun workloads naar Snowflake’s datacloud gemigreerd. SnowConvert is tot nu toe door meer dan 450 bedrijven gebruikt, waarbij het heeft geholpen om miljarden regels code en miljoenen database-objecten te converteren.

Cloudadviesbureaus die de tool gebruiken, melden een aanzienlijke tijdsbesparing, die kan oplopen tot enkele maanden. De kostenbesparingen variëren van tienduizenden tot honderdduizenden dollars, afhankelijk van de omvang van de migratie.

De markt voor big data-platforms, waaronder Snowflake, groeit snel. Naar verwachting zal deze markt de komende jaren met bijna 10% per jaar toenemen, van $73,8 miljard in 2024 tot meer dan $168 miljard in 2033. Door de toegankelijkheid van SnowConvert te vergroten, zet Snowflake een strategische stap om zijn positie in deze groeiende markt verder te versterken.