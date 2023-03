De Nederlander Dirk-Peter van Leeuwen wordt binnenkort CEO van SUSE. Huidig CEO Melissa di Donato vertrekt per direct.

De nieuwe SUSE-CEO en Nederlandse Van Leeuwen is gepokt en gemazeld in de software-industrie, vooral als het gaat om besturingssystemen. Hij werkte onder meer voor Unix en BSDI. Daarna was hij Senior Vice President and General Manager of North America bij Red Hat. Eerder was hij bij Red Hat in dezelfde rol werkzaam voor de APAC-regio.

Opvolger van Melissa di Donato

Als nieuwe CEO van SUSE is Dirk-Peter van Leeuwen de opvolger van Melissa di Donato. Zij stond sinds 2019 aan het hoofd van de open source-aanbieder en Linux-distributiespecialist en werkte daarvoor onder meer bij SAP. Zij volgde Nils Brauckmann op, die het bedrijf hielp te verzelfstandigen van Micro Focus in 2018.

Tijdens haar positie als CEO zorgde Di Donato voor de overname van Rancher Labs en een beursgang in Frankfurt.

Interim-CEO

Dirk-Peter van Leeuwen neemt eind april het roer over bij SUSE. Di Donato heeft aangegeven het bedrijf per direct te verlaten. In de tussenliggende periode zal de huidige CFO van SUSE, Andrew Myers, als interim-CEO fungeren.

Lees ook: ‘SUSE slaat bod van Thoma Bravo af’