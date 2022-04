Volgens insiders van Bloomberg heeft de grootste aandeelhouder van SUSE een overnamebod van Thoma Bravo afgeslagen.

SUSE werd in 2018 overgenomen door private equity-bedrijf EQT. Drie jaar later ging het bedrijf naar de beurs. EQT bleef grootaandeelhouder met ruim 75 procent. Volgens anonieme bronnen van Bloomberg onderhandelde EQT onlangs met investeerder Thoma Bravo over de verkoop van het bedrijf. Het portfolio van Thoma Bravo staat bol van de technologiebedrijven, waaronder Proofpoint, Sophos en Anaplan. Volgens de bronnen bereikten EQT en Thoma Bravo geen akkoord. SUSE blijft voorlopig in handen van EQT.

SUSE, Thoma Bravo en groeipijn

Het aanbod van SUSE heeft twee onderdelen: managed Linux en managed Kubernetes, in de cloud en op de edge. Het Kubernetes-aanbod werd in 2020 mogelijk gemaakt door de overname van Rancher Labs, ontwikkelaar van een Kubernetes management platform. SUSE lanceerde SUSE Rancher, een full stack-oplossing voor het containeriseren, uitrollen en beheren van apps. In 2021 volgde de overname van Harvester, ontwikkelaar van een hyperconverged infrastructure-oplossing voor virtuele machines en containers.

De meeste organisaties erkennen dat containers en Kubernetes de toekomst hebben. Een portfolio als dat van SUSE schept de verwachting van een snelgroeiend bedrijf. De financiële resultaten laten daarentegen te wensen over. In de afgelopen zes maanden kelderde de aandelenprijs met bijna 30 procent. Dergelijke cijfers hoeven niet aan de technologie te liggen. De oplossingen van SUSE beantwoorden een vraag die nog maar net begint te branden.

De meeste IT-organisaties willen containeriseren, maar zetten de stap nog (net) niet. De redenen zijn in dit geval irrelevant. Het feit blijft dat de infrastructuur van een gemiddeld grootbedrijf er over vijf jaar drastisch anders uitziet dan vandaag. Aanbieders van Kubernetes en hyperconverged infrastructure spelen ongetwijfeld een rol. Dat verklaart de interesse van Thoma Bravo. Het private equity-bedrijf heeft oog voor veelbelovende organisaties met een matige koers. SUSE past in het straatje, maar zoals eerdergenoemd is grootaandeelhouder EQT vooralsnog niet geïnteresseerd.