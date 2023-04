AWS introduceert de gratis AI-tool CodeWhisperer. Met de tool kunnen ontwikkelaars op basis van AI-gebaseerde suggesties sneller en veiliger code schrijven, wat het ene alternatief maakt voor GitHub Copilot.

De op AI gebaseerde codetool geeft ontwikkelaars tijdens het coderingsproces diverse codesuggesties. Hierdoor kunnen zij hun code sneller en veiliger schrijven en zich makkelijker op hun werk concentreren. Zij hoeven dan niet hun workflows te onderbreken en hun code-editor te verlaten om elders informatie te zoeken.

Functionaliteit

Volgens AWS is de tool geschikt voor het maken van code voor routines en tijdrovende taken of samenwerken met onbekende API’s of SDK’s. Amazon CodeWhisperer gebruikt daarnaast correct en effectief bestaande AWS API’s en andere algemene coding-scenario’s als read/write van bestanden, het verwerken van afbeeldingen en schrijven van unit-testen.

AWS heeft ook de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, zodat de tool verantwoord werkt. Codevoorstellen die mogelijk vooringenomen of oneerlijk zijn, worden automatisch weggefilterd.

Daarnaast filtert of markeert de tool automatisch codesuggesties die mogelijk op bepaalde open-source training data lijken. Verder past de tool security scanning toe voor het vinden en aanbevelen van codesuggesties voor moeilijk te vinden kwetsbaarheden.

Overige features

Amazon CodeWhisperer, dat in zijn functionaliteit op Copilot van GitHub lijkt, is beschikbaar in een gratis en een ‘professional’ versie. Deze laatste versie beschikt ook over administratieve features als SSO en IAM Identity Center.

De tool werkt verder met de codetalen Python, Java, JavaScript, TypeScript, C#, Go, Rust, PHP, Ruby, Kotlin, C, C++, Shell scripting, SQL en Scala.

