De ontwikkelaars achter Kubernetes hebben een update uitgebracht. Versie 1.27 komt met verschillende security-verbeteringen.

De image registry kan zich nu bevinden in een systeem dat dichter bij het datacenter van de gebruiker ligt, ongeacht de cloud-provider. Daarnaast worden containers binnen het Kubernetes-systeem nu standaard uitgevoerd met seccomp, een Linux-feature waardoor processen slechts een klein aantal systeemaanroepen kan uitvoeren.

De bijnaam van de update is ‘Chill Vibes’. De naam komt door het feit dat er bij de ontwikkeling van de update geen enkele exception request was gemaakt door de ontwikkelaars. Een exception request is een vaak voorkomende aanvraag die een developer doet om een feature in ontwikkeling uit te stellen. Geen enkele is er gemist, vrij vertaald een rustige sfeer dus.

Quality-of-life

In een blogpost licht Kubernetes belangrijke toevoegingen uit voor het container management-systeem. Het spreekt ook over een aantal quality-of-life aanpassingen, zoals het niet hoeven herstarten van een Pod bij het updaten van de toegekende systeem-resources. Een Pod is de kleinste eenheid in een Kubernetes-systeem.

De totale update beslaat 60 verbeteringen, waarvan er 13 als stabiel worden omschreven.

Kubernetes 1.27 is aangekondigd in aanloop naar KubeCon + CloudNativeCon Europe 2023, het evenement dat volgende week in Amsterdam plaatsvindt. We zullen op Techzine uitgebreid verslag doen van dat evenement.

