Het team achter Angular zegt met de grootste update te komen sinds de introductie van het platform. Het web development framework spreekt over betere runtime-prestaties door versimpelde code en meer gebruiksvriendelijkheid.

Angular is ontworpen voor het bouwen van single-page applicaties. Een webpagina kan op deze manieren zo vloeiend lijken als een native app omdat het data via een server vernieuwt zonder opnieuw in de browser te hoeven laden. De updates in Angular v16 zijn backwards compatible met het huidige systeem.

Reactivity, quality-of-life en meer

Het ontwikkelingsteam van Angular heeft het reactivity model van het platform vernieuwd, hoewel het zich nog in developer preview-modus bevindt. Dit model controleert welke data verandert en voert deze wijzigingen door voor een eventuele verandering van de webpagina die de eindgebruiker ziet. Voorheen vertrouwde het op de change detection van zone.js, maar het team zegt dat dit op grotere schaal niet zo goed werkt als men ambieert. Angular Signals moet hier verandering in brengen. In tegenstelling tot een variabele kost een ‘signal’ alleen rekenkracht als er iets gewijzigd wordt, waardoor runtime-prestaties een stuk sneller moeten zijn.

Angular-gebruikers kunnen daarnaast Hydration server-side rendering in developer preview uitproberen. Met deze optie hoeft Angular de applicatie niet helemaal te re-renderen. Het bedrijf waarschuwt voor enige bugs en beperkingen voordat het de feature in volledige vorm toevoegt.

Daarnaast moet het migreren van stand-alone API’s bij applicaties nu makkelijker worden dankzij nieuwe migration schematics.

