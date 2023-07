Microsoft is al een tijdje bezig met initiatieven rondom de programmeertaal Rust. Zo bleek eind april dat het bezig was met een groot project om Windows te herschrijven in deze efficiëntere code. Nu brengt het meer features uit voor de Rust-kernel van Windows in de nieuwste Insider-build.

Insider Build 25905 is op woensdag uitgebracht en komt met een Rust-gebaseerde GDI Regions-implementatie. Dit houdt in dat de win32kbase_rs.sys-driver in System32 nu uitgerust is met een Rust-gebaseerde optie om te zien waar bijvoorbeeld een cursor zich bevindt op de desktop.

Over de update zegt Microsoft in een blog dat het gaat om een “kleine proef”. Verder stelt men: “We zijn net begonnen met het uitrollen hiervan, dus de ervaring is nog niet voor alle Insiders beschikbaar in de Canary Channel. We zijn van plan om feedback te monitoren om te zien hoe het aankomt (bij een select gezelschap, red.) voordat we het naar iedereen brengen.”

Betrouwbaar, security

In het bericht herhaalt Microsoft een tweetal belangrijke beweegredenen om richting Rust te gaan. Zo zou het voordelen kennen wat betreft betrouwbaarheid en security vergeleken met C en C++.

Zoals altijd zijn dergelijke updates in de Canary Channel vers van de pers en kunnen er dus compatibiliteits- of stabiliteitsproblemen zijn.

Het zal interessant blijven om te zien hoe vergevorderd de Rust-plannen van Microsoft zijn. In de gehele IT-industrie is de programmeertaal al langer in trek, met bijvoorbeeld een artikel van Stack Overflow uit 2020 dat aanstipt dat er al sinds 2016 een voorkeur voor Rust was boven andere talen.

Als programmeertaal is Rust buitengewoon goed in het bewaken van geheugen-integriteit, iets dat vaak juist een gevaarlijke plek is voor data.