Microsoft heeft een nieuwe preview van Visual Studio 17.7 uitgebracht. Deze versie heeft onder meer een verbeterde Extension Manager en HTTP Editor.

In Preview 3 is de verouderde user interface voor het ontdekken en evalueren van extensies in Visual Studio behoorlijk verbeterd, geeft Microsoft aan. Waar ontwikkelaars eerst nog op een weblink moesten klikken voor meer details over wat een bepaalde extensie precies doet, verloopt dit nu makkelijker gemaakt.

Nieuwe functionaliteit Extension Manager

Ontwikkelaars kunnen in Visual Studio 17.7 nu meteen meer informatie inzien over extensies, zonder daarvoor een browser te moeten openen. Hierdoor zouden extensieaanbieders makkelijker alle benodigde informatie kunnen tonen, inclusief afbeeldingen of video clips.

Voor bepaalde functionaliteit, zoals gebruikerservaringen, moeten ontwikkelaars nog steeds de “View in Browser’-knop gebruiken. Dit zou de laatste versie van Visual Studio helaas toch niet gelijkwaardig maken aan de functionaliteit van Microsofts andere codetool, Visual Studio Code (VSC).

Vernieuwde HTTP Editor

Naast de vernieuwde Extension Manager, heeft Visual Studio 17.7 ook een (ASP.NET Core) update van de HTTP Editor. Deze editor wordt gebruikt voor het testen van HTTP API’s. Ontwikkelaars kunnen hiermee webverzoeken versturen en de resultaten daarvan inzien.

De tool moet hetzelfde doen als de VSC REST Client-extensie, maar met minder functionaliteit. Bijvoorbeeld ontbreekt op certificaten gebaseerde authenticatie.

De update van de HTTP Editor biedt nu een nieuwe Response View met JSON highlighting toegevoegd. Dit geeft ontwikkelaars onder meer de mogelijkheid ruwe antwoorden in te zien. Ook deze feature zou weer minder zijn dan de genoemde VSC REST Client-extensie.

De algemene release van Visual Studio 17.7 wordt waarschijnlijk in augustus uitgebracht. Opvolger 17.8 zou mogelijk voor november dit jaar op de rol staan.

