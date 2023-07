Volgens schattingen van onderzoeksbureau Gartner zouden de nieuwe licenties van Oracle voor Java bedrijven twee tot tot vijf keer zoveel kosten.

Dat schrijft The Register. Oracle introduceerde begin dit jaar nieuwe licentievoorwaarden voor het gebruik van Java. Het geïntroduceerde per medewerker/maand Java SE Universal Subscription-abonnementsmodel richt zich op het gebruik van Java SE op desktops, servers en in cloudomgevingen.

Gartner zegt dat het nieuwe licentiemodel, op basis van de nieuwe regels en prijslijst, ervoor gaat zorgen dat gebruikers straks twee tot vijf keer duurder uit zijn dan in het oude licentiemodel. Dit model was op processor of gebruiker gebaseerd.

Controles van Oracle

Daarnaast zou Oracle zich in gaan spannen om klanten over te brengen naar de nieuwe licenties. Oracle zou bedrijven e-mails sturen voor het onderhandelen over Java-deals. Eén op de vijf Java-licentiehouders kan de komende drie jaar een audit verwachten.

Gartner stelt dat het voor veel bedrijven tegen 2026 tot niet-geplande ‘noncomplaince’ fees gaat leiden. In dit jaar is ongeveer 30 procent van de bedrijven die Java gebruiken niet compliant met hun Oracle-contracten.

Gebruik alternatieven

De push van Oracle rondom de Java-licenties gaat er volgens de marktspecialist toe leiden dat veel bedrijven alternatieven gaan zoeken. Tegen 2026 zal daarom 80 procent van alle Java-applicaties op Java runtimes van andere leveranciers draaien, voorspellen de onderzoekers. Dit jaar is dit nog 23 procent.

Populaire alternatieve Java runtimes zijn onder meer Azul, Amazon Corretto, Eclipse Temurin en IBM Semuru. Ook gaat het gebruik van Oracle JDK ten opzichte van andere Java runtimes mogelijk teruglopen.

Verschillende opties

Uiteindelijk hebben Java-gebruikers zes verschillende opties voor het oplossen van het probleem van de nieuwe gepushte Java-licentiemodellen. In de eerste plaats, slecht voor de security, kunnen ze vanaf 2029 geen Java-updates en security patches meer draaien.

Ten tweede kunnen bedrijven, wanneer ze applicaties naar Java 17 hebben gemigreerd, het veranderende licentiemodel vermijden. Dit vergt wel veel werk en is voor veel bedrijven economisch niet levensvatbaar. Ook een update van alle Java- applicaties naar OpenJDK is eigenlijk niet te doen, gezien het benodigde werk.

Een vierde optie is, zoals al aangegeven, de overstap naar Java-producten van andere aanbieders en verplaatsen van alle niet-gelicentieerde Oracle JDK-workloads naar Oracle OCI.

Als laatste optie kunne bedrijven ervoor kiezen de nieuwe voorwaarden te accepteren en voor Java SE Universal Subscription-licentie te betalen. Dit is de makkelijkste, maar wel de duurste optie volgens Gartner.

