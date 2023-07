AWS biedt de recent openbaar gemaakte Llama 2 AI-modellen van Meta nu aan via Amazon SageMaker JumpStart. Dit moet het voor gebruikers makkelijker maken ML-oplossingen te ontwikkelen en uit te rollen.

Meta maakte onlangs zijn, in samenwerking met Microsoft ontwikkelde, grote Llama 2 AI-modellen openbaar. Dit zijn generatieve tekst- of LLM-modellen, zoals de dialoogtool Llama 2-chat, met 7, 13 en 70 miljard parameters. De modellen zijn getraind op in totaal 2 biljoen tokens van data uit openbare bronnen.

Llama 2 en AWS SageMaker JumpStart

Nu AWS de modellen beschikbaar maakt in Amazon Sagemaker JumpStart, is het de bedoeling dat eindgebruikers de LLM-modellen van Meta en Microsoft makkelijker kunnen gebruiken. De AWS-oplossing is een ML-hub die toegang geeft tot algoritmes, ML-modellen en diverse andere ML-oplossingen. Dit om sneller met ML aan de slag te kunnen.

Onder meer kunnen zij met AWS SageMaker JumpStart kiezen uit verschillende foundation AI-modellen, waaronder nu Llama 2, en deze uitrollen naar specifieke Amazon SageMaker-instances.

In verschillende AWS-regio’s

Geïnteresseerden in de Llama 2-modellen kunnen ze nu in enkele clicks ontdekken en uitrollen in Amazon SageMaker Studio of via de SageMaker Python SDK. Hierbij wordt, naast het gebruik van de modellen, ook functionaliteit toegevoegd als Amazon SageMaker Pipelines, Amazon SageMaker Debugger of container logs.

De Llama 2-modellen van Meta en Microsoft zijn nu beschikbaar voor Amazon SageMaker Studio in de AWS-regio’s US East 1, West 2, Europa West 1 en Asia-Pacific Zuid-Oost 1.

