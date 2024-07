Waarom Meta multimodale AI-modellen buiten Europa houdt

Opnieuw gaan Europese gebruikers gebukt onder AI-inperkingen. Door toedoen van de EU AI Act zou Meta ervan afzien om multimodale AI-modellen binnen de Europese Unie te lanceren.

Dat bericht Axios. Meta wijst met de vinger naar Brussel, dat niet genoeg duidelijkheid zou scheppen over wat wel en wat niet mag met AI-technologie. “We zullen de komende maanden een multimodaal Llama-model uitbrengen, maar niet in de EU vanwege de onvoorspelbare aard van de Europese regelgeving,” aldus Meta. Daardoor ontberen Europeanen dus het Meta-aanbod van multimodale AI-modellen, die tekst, beeld en/of geluid kunnen verwerken en combineren.

In navolging van Google en Apple

Techbedrijven geven wel vaker aan Europese regelgeving de schuld voor soortgelijke inperkingen. Zo verschijnt Apple Intelligence, de meest spraakmakende feature van iOS 18, niet in Europa in 2024. De Digital Markets Act (DMA) zou voor problemen zorgen. “We zijn bezorgd dat de integriteit van onze producten geschaad zou kunnen worden door de DMA. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de privacy en gegevens van gebruikers in gevaar kunnen komen”, liet Apple eind juni weten.

Lees verder: Apple Intelligence nog niet voor Europese iPhone’s en Mac’s

Dat de AI Act niet het enige regelgevende struikelblok is voor AI-partijen, bleek al eerder. Google Bard, dat nu door het leven gaat als Google Gemini, lanceerde bijvoorbeeld pas twee maanden later in Europa in juli 2023. Aanvankelijk heersten er zorgen binnen Google over de juridische gevolgen voor het mogelijk verspreiden van desinformatie door AI-hallucinaties. Destijds lag het Italiaanse verbod op ChatGPT door privacyzorgen tevens nog vers in het geheugen.

AI Act nog niet leidend

De oplossing moest later in 2023 de AI Act zijn, dat uiteindelijk werd uitgesteld naar 2024. Daar waar Europarlementariërs het volste vertrouwen hebben in de wetgeving, uitten grote bedrijven al in een vroeg stadium hun zorgen. Hierdoor missen Europeanen veelal de testfase van AI-oplossingen en is men gedwongen om oudere versies langer te gebruiken.

Het Meta-voorbeeld is echter drastischer. Het open-source aanbod van dit bedrijf aan Llama-modellen geldt als een populaire standaard en is beschikbaar in onder meer Google Vertex AI, binnen AI-zoekmachine Perplexity en verwerkt in verschillende AI-oplossingen. Het missen van een nieuw multimodaal model zal Europese developers en gebruikers benadelen.

Lees ook: AI Act: Europa is blind voor innovatie-problemen van de wet