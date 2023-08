Flutter-consultingbedrijf Very Good Ventures (VGV) komt vandaag met Dart Frog 1.0, een open-source backend framework voor de Dart-programmeertaal.

Dart is vooral bekend als taal binnen Flutter, een open source UI-development kit dat door Google is ontwikkeld. Hier worden mobiele apps mee ontwikkeld, maar dit blijft veelal beperkt tot de frontend. Het initiatief van VGV is opgezet om Flutter-developers vaardig te maken met de optimalisatie van de backend om zo betere applicaties te bouwen.

Dart is inmiddels een van de populairse development-technologieën op Stack Overflow en Red Monk, weet VGV te melden.

Flutter is sinds 2017 beschikbaar en is inmiddels de populairste cross-platform framework voor het bouwen van mobiele applicaties, mede omdat het gebruiksvriendelijk is en een enkele codebase erop nahoudt voor verschillende platforms.

Voorbij experimenteel

Dart Frog was vorig jaar al gelanceerd in experimentele vorm, maar nu komt VGV dus met versie 1.0. CEO David DeRemer ziet het framework als bewijs dat zijn bedrijf niet alleen aan consulting doet.

Om de leercurve van Dart te verlichten voor Flutter-developers, bevat Dart Frog mogelijkheden om development-taken uit te voeren op manieren die lijken op bijvoorbeeld een widget tree in Flutter.

Dart Frog is voor elke clouddienst te configureren, belooft VGV. Via deze homepage en GitHub kunnen developers aan de slag met de nieuwe oplossing.

Lees ook: Bouw alvast je eigen apps voor de Apple Vision Pro