HashiCorp is van plan veel van de opensource-software van het bedrijf alleen nog voor zakelijke klanten aan te bieden. Opnieuw trekt een speler uit de opensource-gemeenschap hiermee weg van het ‘echte’ opensource.

HashiCorp biedt enkele producten aan die erg populair zijn onder cloud-ontwikkelaars. Met name in de opensource-gemeenschap is het bedrijf geliefd, doordat veel producten beschikbaar zijn onder een Mozilla Public License 2.0. Toch pleegt het bedrijf nu in de ogen van de opensource-gemeenschap verraad. Het bedrijf kondigde eerder namelijk aan zich te gaan richten op commerciële gebruikers en daardoor verdwijnt veel van de software achter een betaalmuur.

Red Hat zet de toon

De zet van HashiCorp komt op een moment dat de opensource-gemeenschap al niet zo mild gestemd is. Red Hat beëindigde nog maar pas de publieke opensource-toegang tot het eigen Enterprise Linux (RHEL). Gevolg was een golf van kritiek vanuit de opensource-gemeenschap en -bedrijven.

Na verschillende reacties waarin onder andere IBM werd beschuldigd van het doden van de concurrentie en expressieve boodschappen over de toewijding aan de opensource-gemeenschap, volgde de boodschap van SUSE dat het RHEL gaat forken. Dat is een term die software-ontwikkelaars bekend is en betekent dat SUSE op basis van de broncode van RHEL een nieuw en onafhankelijk project start. Volgens het bedrijf is dat de enige oplossing om de waarden van de opensource-gemeenschap te verdedigen.

Lees ook: Het stormt in de opensource-wereld: SUSE brengt eigen RHEL-variant

Ondanks de publiekelijke kritiek, blijkt de zet van Red Hat een bron van inspiratie te zijn geweest voor HashiCorp. Het is mogelijk dat het bedrijf hoopte in de ruis te verdwijnen nu alle aandacht naar Red Hat gaat.

Opensource verandert als term?

Of misschien tekent het dat de term opensource opnieuw ter discussie staat en mogelijks een andere invulling krijgt. Volgens HashiCorp is het inderdaad nodig de opensource-gemeenschap te herzien: “Er zijn andere leveranciers die profiteren van pure OSS-modellen, en de gemeenschap werkt aan OSS-projecten voor hun eigen commerciële doeleinden, zonder materiële bijdragen terug te leveren. We geloven niet dat dit in de geest van opensource is.”

“Als gevolg hiervan zijn we van mening dat commerciële opensource-modellen moeten evolueren, wil het ecosysteem open, vrij beschikbare software blijven bieden. Opensource heeft de drempel verlaagd om innovatie te kopiëren en te verkopen via bestaande distributiekanalen. Veel leveranciers zijn om deze reden steeds meer overgestapt op closed-source, maar we hadden niet het gevoel dat dit onze oorspronkelijke doelen bij het adopteren van opensource zou behouden”, vervolgt het bedrijf.

Partners en gebruikers zien het anders

De aankondiging van HashiCorp ontving ook heel wat kritiek van partners en gebruikers van de software. De gedachte heerst dat het bedrijf de opensource-gemeenschap zijn rug toekeert.

Net als bij Red Hat zijn er al plannen om de code van het HashiCorp-product Terraform te forken. Hiervoor zetten 300 partners van het bedrijf zich in, onder de groep Open Terraform.

De aankondigingen schudden de opensource-gemeenschap eens goed wakker, maar het is koffiedik kijken over wat de toekomst voor Red Hat en HashiCorp zal brengen nu zijn zich richten op betalende klanten. Ondanks de storm kan de evolutie de zaken ook goed doen, daar is MongoDB een mooi voorbeeld van, aangezien het bedrijf uitgroeide tot een bedrijf dat miljarden waard is.

Lees ook: MongoDB.local NYC: Atlas bereikt nieuw hoogtepunt