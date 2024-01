OpenTofu, een Terraform-fork-project van de Linux Foundation, heeft onlangs de eerste stabiele versie algemeen beschikbaar gemaakt. Hiermee kunnen ontwikkelaars gemakkelijker scripts ontwikkelen voor het automatisch opzetten van virtuele machines (vm’s) en andere cloudbronnen.

OpenTofu is een nieuwe fork van open-source platform HashiCorp Terraform. Met dit platform kunnen bedrijven hun cloudinfrastructuur inrichten, bijvoorbeeld door middel van scripts voor het opzetten van vm’s en andere cloudbronnen. Hierdoor hoeven ontwikkelaars en beheerders resources niet individueel en handmatig te configureren, is de gedachte.

Meer features dan Terraform

De nu beschikbare OpenTofu-fork is een kopie van de broncode van Terraform, maar beschikt over extra functionaliteit. In de huidige OpenTofu-versie 1.6 is bijvoorbeeld een dienst toegevoegd die de bestaande Terraform ‘app store’, de Terraform Registry, vervangt. Deze alternatieve dienst zou bijvoorbeeld sneller zijn en lagere kosten hebben om te werken.

Daarnaast zouden in komende OpenTofu-versies nog meer in het oog springende features worden toegevoegd. Denk daarbij aan een plugin-systeem dat de basisset van open-source code moet uitbreiden met op maat gemaakte eigenschappen. Ook krijgt OpenTofu nieuwe encryptiefunctionaliteit die de veiligheid van gebruikersspecifieke installaties moet verbeteren.

Het werk aan de OpenTofu-versie van het Terraform-platform, onder verantwoordelijkheid van de Linux Foundation, begon in 2023. Dit was mogelijk nadat HashiCorp de licentie van het platform had aangepast.

Onder de nieuwe licentievoorwaarden krijgen eindgebruikers toegang tot de broncode en kunnen deze gratis gebruiken voor eigen doeleinden. Softwarebedrijven mogen Terraform niet gebruiken voor het bouwen van concurrerende producten.

Op dit moment is de functionaliteit van OpenTofu nog één op één met die van Terraform. Wel geven de ontwikkelaars aan dat beide varianten in de loop der tijd uiteen zullen lopen.

