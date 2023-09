Oracle heeft onlangs de laatste versie van de Java-programmeertaal en ontwikkelplatform Java uitgebracht. In de laatste Java SDK 21-versie zijn weer veel stabiliteits- en prestatieverbeteringen toegevoegd.

Java SDK 21 beschikt volgens Oracle onder meer over duizenden verbeteringen op het gebied van prestaties, stabiliteit en beveilging. Deze verbeteringen moeten het ontwikkelaars nog makkelijk te maken de programmeertaal en het ontwikkelplatform te gebruiken voor het optimaliseren van hun productiviteit en het bewerkstellingen van innovatie en groei binnen hun bedrijven, geeft Oracle aan.

Meer concreet zijn in versie 21 taalverbeteringen doorgevoerd voor het OpenJDK-project Amber. Denk daarbij aan stringsjablonen, recordpatronen, patroonmatching voor switch, onbenoemde patronen en variabelen en onbenoemde classes en hoofdmethoden voor instances.

Project Panama ontvangt verbeteringen op vlak van een API voor externe functies, waardoor op Java gebaseerde programma’s met code en data van buiten de Java-runtime kunnen samenwerken. Ook is nu hierbinnen een Vector-API geïntroduceerd waarmee vectorberekeningen worden uitgedrukt. Deze worden tijdens de runtime betrouwbaar gecompileerd tot vectorinstructies op ondersteunde processorarchitecturen.

Voor Project Loom zijn in Java 21 verbeteringen toegevoegd als virtuele threads, ‘scoped’-waarden en een gestructureerde concurrency.

Prestatieverbeteringen

Tot slot zijn prestatieverbeteringen van de programmeertaal en het ontwikkelplatform doorgevoerd, zoals generational ZGC. Deze functionaliteit verbetert de applicatieprestaties door de Z Garbage Collector (ZGC) uit te breiden zodat afzonderlijke generaties jonge en oude objecten worden behouden. Uiteindelijk moet dit ontwikkelaars meer productiviteit opleveren.

Java 21 is per direct beschikbaar. Bovendien is deze versie nu geschikt voor Oracle OCI en dus het eerste hyperscalerplatform. Ook hebben de community en het bijbehorende ecosysteem Java 21 inmiddels omarmd.

