Microsoft en Oracle breiden samenwerking uit en maken Oracle-databases beschikbaar binnen Azure.

Larry Ellison, de oprichter van Oracle, was vandaag naar eigen zeggen voor het eerst in zijn leven in Redmond, Washington, bij Microsoft. Hij was daar op bezoek bij Satya Nadella, de CEO van Microsoft. Samen kondigden ze een verdere integratie tussen Microsoft en Oracle aan. Vanaf nu kunnen gezamenlijke klanten Oracle-databases in Azure-omgevingen draaien.

De aankondiging van vandaag is behoorlijk groot nieuws. Vandaar dat de aankondiging extra kracht bijgezet wordt door een gezamenlijk optreden van Nadella en Ellison. De samenwerking tussen Microsoft en Oracle is al enkele jaren redelijk hecht. Zo is de interconnect tussen de datacenters van de twee partijen. Dit maakt het mogelijk om zaken zoals Oracle Database Service for Azure bij klanten te krijgen. De aankondiging van vandaag gaat echter nog verder dan dit. Het gaat hier om het daadwerkelijk koppelen van Oracle-databases aan Azure.

AI kan niet zonder data

De reden voor deze diepere integratie tussen Oracle en Microsoft is dat beide partijen veel waarde zien in het koppelen van de middleware en front-end software van Microsoft met de Autonomous Database van Oracle. “AI bestaat bij de gratie van data”, volgens Nadella tijdens de aankondiging. “Met deze samenwerking kunnen we Azure OpenAI naar de data brengen.” Dat moet volgens hem wel op deze manier, omdat er een zeer lage latency nodig is als het gaat om de toegang tot de data.

Volgens Ellison brengt de nieuwe samenwerking de beste hardware en software van Oracle samen met alle geavanceerde functionaliteit die Microsoft kan bieden. Dat is volgens hem niet alleen een goed idee volgens Microsoft en Oracle. De klanten zijn volgens hem ook erg enthousiast over deze samenwerking. Hij ziet dat veel klanten meerdere clouds gebruiken. Dan is een samenwerking zoals die van vandaag voor die klanten sowieso interessant, is de gedachte.

Migraties versnellen

De samenwerking die Nadella en Ellison vandaag aankondigen namens Microsoft en Oracle is niet alleen interessant voor de toepassingen van vandaag. Ook richting de toekomst zien de heren voordelen. “Veel klanten zijn voor een deel naar de cloud gemigreerd, maar veel data staat nog on-prem”, geeft Ellison aan. Met de verdere samenwerking tussen de twee partijen proberen ze het proces te versnellen, door het makkelijker te maken voor klanten om het te doen. Het is hierbij ook de bedoeling dat het beheer naadloos kan plaatsvinden, op een eenvoudige en veilige manier, geeft hij aan.

Als we goed luisteren naar wat Nadella en Ellison vertellen, dan lijkt Oracle de voornaamste aanstichter te zijn geweest van deze diepere samenwerking. Volgens Nadella heeft Ellison heel hard gepusht op de lage latency die nodig is tegenwoordig. Dat lost deze samenwerking zoals hierboven aangeven uiteraard op. Nadella herhaalt verder nogmaals dat ze hiermee luisteren naar wat klanten willen. Hij stelt aan het einde van de aankondiging wederom dat je data moet hebben om AI te kunnen inzetten. “En die data staat in een Oracle-database”, stelt hij onomwonden. Dat is in de praktijk natuurlijk niet altijd zo, maar voor de gezamenlijke klanten van Microsoft en Oracle wel natuurlijk. Die willen ze hiermee allereerst benaderen.

Om het belang van Oracle te duiden, heeft Nadella aan het einde van de korte sessie nog een anekdote. Toen hij begon bij Microsoft, werd hem gevraagd om ISV’s op Windows NT te krijgen. Zijn reactie was dat hij dat alleen maar kon doen als ze eerst Oracle op Windows NT konden krijgen. Hiermee wil hij aangeven dat Oracle (nog altijd) een zeer belangrijk bedrijf is als het gaat om de fundamentele technologie waar veel op is gebouwd. Ellison eindigt met de claim dat honderden klanten inmiddels de interconnect tussen Microsoft en Oracle gebruiken, maar dat klanten meer willen. Dat bieden ze nu dus. “We hebben het netwerk onzichtbaar gemaakt”, volgens hem. Je kunt binnen Azure nu alles aan elkaar koppelen zonder dat je in de gaten hebt dat je met meerdere stacks te maken hebt.