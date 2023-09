Het Europees Parlement maakt enkele aanpassingen aan de voorgestelde reparatiewet. Door de toevoeging moeten elektronische toestellen langer meegaan en krijgen consumenten meer mogelijkheden om kapotte toestellen te repareren.

Het Europees Parlement wil de voorgestelde reparatiewet aanvullen met een lijst van zaken die fabrikanten niet mogen gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om software die een negatieve impact heeft op de levensduur van elektronische toestellen door softwarematig met bepaalde eigenschappen van het product te knoeien. Producten die iets uit deze lijst bevatten, zullen niet toegelaten worden op de Europese markt.

Verder krijgen bedrijven de verplichting duidelijkheid te scheppen over de groene initiatieven die zij ondernemen. Dat geldt ook voor de verpakking, aangezien een derde partij controle moet uitvoeren op de duurzaamheidszegels die een fabrikant gebruikt.

Datum voor inwerkingtreding nog niet op tafel

Het Europees Parlement is de uitwerking van de reparatiewet nog volop aan het bespreken. Er is nog geen duidelijkheid over de inwerkingtreding van de wet. De hoop zou liggen op een datum voor de Europese verkiezingen in juni 2024. De Europese Commissie stelde de wet in maart 2022 al officieel voor.

De aanvullingen op de reparatiewet zijn overigens wel al goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als de Europese Raad, bevestigt de aankondiging.

