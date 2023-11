Google zegt hard te werken aan compatibiliteit met RISC-V op Android. Het bedrijf heeft een set extensies aangewezen die ervoor zorgen dat een RISC-V-CPU het besturingssysteem kan draaien. Momenteel ondersteunt het slechts een eenvoudige Android Open Source Project (AOSP)-toepassing, maar het is mogelijk een eerste stap in de richting van een alternatief voor ARM op Android-apparaten.

Google-medewerkers Lars Bergstrom en Greg Simon geven toe dat de ondersteuning nog niet volledig geoptimaliseerd is. Een volwassen backend voor de Android Runtime (ART) is nog in ontwikkeling. Momenteel bevindt het RISC-V-project voor Android zich in een fase die “experimentatie en samenwerking” toestaat.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de ARM- en x86-architecturen is RISC-V vrijgesteld van royalties en open-source. Wel zijn bepaalde extensies alsnog achter een betaalmuur beschikbaar, hoewel de architectuur zich kenmerkt door de hoge mate van modulariteit. Wie Google’s Pixel 6, 7 of 8 gebruikt, maakt overigens al gebruik van RISC-V: de Titan M2-security module draait op deze architectuur.

Wearables als eerste toepassing

In de blogpost wordt genoemd dat wearables waarschijnlijk de eerste Android-apparaten zullen zijn met een RISC-V-chip. Dat is een niet al te gekke keuze: ook op het gebied van innovatieve accu’s is de keuze voor een relatief eenvoudige wearable een logische. Zo heeft een Whoop-fitnesstracker een batterij die het traditionale grafiet van een anode vervangt met silicium. Met andere woorden: RISC-V zal op dezelfde manier binnen het Android-ecosysteem volwassen kunnen worden.

Google werkt samen met het RISE (RISC-V Software Ecosystem) Project om voorbij alleen Android te kijken bij de ontwikkeling van RISC-V. Dat project wordt door veel grote industriespelers gesteund, zoals Qualcomm, Nvidia en Samsung. Daarnaast investeert Google in RISC-V International, dat evenementen organiseert voor RISC-V-projecten.

Lees ook: Linux Foundation werkt aan RISC-V software-ecosysteem