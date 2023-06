De Linux Foundation werkt aan RISE, een software-ecosysteem voor RISC-V-software. Het doel is de ondersteuning van software voor krachtige en energie-efficiënte RISC-V-kernen te versnellen. Hierdoor kunnen geavanceerde besturingssystemen in verschillende marktsegmenten draaien. Een grote groep leden van LF heeft zijn steun al toegezegd. Hiertoe behoren zwaargewichten uit de industrie zoals Google, Intel, MediaTek, Nvidia, Qualcomm Technologies, Red Hat en Samsung.

De opkomst van RISC-V, een open en onbeperkte instructiesetarchitectuur, is niet onopgemerkt gebleven. Het beleeft momenteel een golf van populariteit. RISC-V verleidt grote technologieleveranciers om af te wijken van de conventionele x86-standaard en Arm’s IP. In plaats daarvan kunnen zij ervoor kiezen hun eigen gespecialiseerde processoren te smeden en de last van exorbitante licentiekosten te omzeilen.

De betrokkenheid van Intel bij deze nieuwe samenwerking en andere RISC-V initiatieven kan echter eerder worden toegeschreven aan hun huidige hachelijke situatie en hun vaste hoop om een bloeiende gieterijsector op te zetten dan aan hun oprechte enthousiasme voor de technologie.

De spelers die enthousiast zijn om deel te nemen

Mark Skarpness, Vice President en General Manager of System Software Engineering bij Intel, benadrukte het belang van het versnellen van RISC-V ondersteuning binnen het open-source software ecosysteem. Bovendien is het belangrijk om het af te stemmen op platformstandaarden om de brede toepassing van deze baanbrekende technologie te stimuleren.

Skarpness sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat Intel zijn krachten heeft gebundeld met andere industrieleiders door de oprichting van RISE, omdat dit de gezamenlijke doelstelling bevordert.

De Linux Foundation Europe bevestigt dat de projectleden hun technische expertise en financiële steun zullen inbrengen om aan specifieke softwarevereisten te voldoen. Dit wordt geschetst door de gewaardeerde stuurgroep van het project.

Een spannende reis naar de toekomst

Gabriele Columbro, de algemeen directeur van Linux Foundation Europe, benadrukte dat het RISE-project RISC-V mogelijk maakt in open-source tools en bibliotheken, zoals LLVM en GCC. Dit moet de implementatie versnellen en de time-to-market verkorten.

Columbro was er zeer trots op dat het RISE-project onder auspiciën van de Linux Foundation Europe een neutraal en vertrouwd onderkomen heeft gekregen. Dit is vooral belangrijk gezien de centrale rol van RISC-V bij de vormgeving van het technologische en industriële landschap in Europa.

De lancering van het RISE-project luidt een nieuw tijdperk van samenwerking en innovatie in. Industrieleiders bundelen hun krachten om de groei en integratie van RISC-V-technologie in het software-ecosysteem te bevorderen.

