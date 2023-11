IT’ers die over bepaalde Google Cloud-certificaten beschikken zijn in de EMEA-regio het meest in trek. Zij kunnen flink verdienen. Ook gecertificeerde securityexperts zijn in trek.

Dat blijkt uit cijfers van Skillsoft. Het gaat met name om de volgende certificeringen: Google Cloud Certified – Professional Cloud Security Engineer, Google Cloud Certified – Professional Cloud Developer, Google Cloud Certified – Professional Cloud Architect en Google Cloud Certified – Professional Data Engineer.

De Google Cloud-gecertificeerde Professional Cloud Security Engineer verdient gemiddeld het meest, hoewel Skillsoft geen exacte bedrag noemt. Het is in ieder geval meer dan het gemiddelde salaris van de runner-up, de Google Cloud-gecertificeerde Professional Cloud Developer. Deze laatste verdient in de EMEA-regio gemiddeld 143.531 euro per jaar.

Een gecertificeerde Google Cloud Professional Cloud Architect verdient gemiddeld 130.000 euro en een Professional Data Engineer gemiddeld 126.000 euro.

De meest verdienende niet Google Cloud-gecertificeerde IT-medewerker in de EMEA-regio is een CISSP-gecertificeerde cybersecurityspecialist. Deze verdient in de EMEA-regio gemiddeld 119.000 euro.

Hoge vraag cloud- en securitymedewerkers

Volgens Skillsoft is de vraag naar Google Cloud-specialisten en -gecertificeerden opmerkelijk. Dit komt mogelijk doordat de public cloudomgeving van de techgigant steeds meer in trek is en meer bedrijven hiernaar overstappen. Cloud- en securityexperts in het algemeen blijven natuurlijk nog altijd in trek bij bedrijven.

