Het door AI beheerde softwareontwikkelingsplatform blijft investeringsdollars van over de hele wereld binnenharken.

Deze week kondigde Builder.ai aan dat het een investering van meer dan 250 miljoen dollar (234 miljard euro) heeft binnengehaald in Series D-financiering, geleid door Qatar Investment Authority (QIA). Deze laatste ronde brengt het totale bedrag dat het bedrijf heeft opgehaald op meer dan $450 miljoen. Het brengt een stijging van de waardering met 1,8x met zich mee.

Automatisering combineren met “getalenteerde mensen”

Builder.ai stormde in 2016 het toneel op en biedt zowel kleine als grotere bedrijven de mogelijkheid om op modulaire wijze een web of native mobiele app te bouwen. Het maakt gebruik van wat het bedrijf “een lopende band van herbruikbare onderdelen” noemt. Het biedt niet-coders de mogelijkheid om “aangepaste software met onbeperkte flexibiliteit” te maken, en gebruikt AI om het proces te versnellen. Het resultaat is dat app-ontwikkeling “sneller en 70% betaalbaarder” wordt, aldus het bedrijf.

Het Builder.ai proces splitst software op in “herbruikbare Lego-achtige features”. Het bedrijf combineert deze met maatwerk van zijn “managed expert network” van ontwerpers en ontwikkelaars.

Een groot deel van de Builder.ai klantervaring vindt plaats rond Natasha, een AI Project Manager die machine learning algoritmes gebruikt om de features aan te bevelen die een klant nodig heeft, gebaseerd op het type app dat ze aan het bouwen zijn.

Een synergetisch partnerschap met Microsoft

Builder.ai heeft samenwerkingsverbanden opgezet met JP Morgan & Chase, Etisalat UAE en andere technologische en financiële ondernemingen, en eerder deze maand kondigde het bedrijf een partnerschap met Microsoft aan dat een (niet openbaar gemaakte) aandelendeal omvatte.

Microsoft, dat zijn AI-investeringen verdubbelt na miljoenen te hebben geïnvesteerd in OpenAI, is van plan Builder.ai’s software te integreren in Azure OpenAI Service en andere Azure Cognitive Services. Microsoft zal ook native integratie van Natasha, de AI-productmanager, aanbieden binnen de Microsoft Teams store.

Builder.ai zal Natasha ook verbeteren door gebruik te maken van Microsofts OpenAI-algoritmen om het menselijker te laten klinken, vertelde het bedrijf aan CNBC.

Builder.ai stond in de 2023 Fast Company lijst van Meest Innovatieve Bedrijven en winnaar van de 2022 Europas “Scale Up of the Year.” Deze laatste financieringsronde, in combinatie met de Microsoft-deal, zal het bedrijf ongetwijfeld ook het komende jaar naar nieuwe hoogten stuwen.

