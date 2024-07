Genie is de nieuwe AI die snel autonome agents bouwt

Maker Valory claimt dat Genie de ontwikkeling van autonome agents met een factor tien kan versnellen. Binnen enkele minuten zou een agent gebouwd kunnen worden.

Genie is aanvankelijk gemaakt voor het Olas-ecosysteem. Olas is een platform van Valory, het bedrijf dat AI en blockchain gebruikt voor open-source autonome agents die in het bezit zijn van de gebruiker. Het Olas-platform hielp vanuit deze filosofie al bij het bouwen van flink wat AI-agents, die samen meer dan 900.000 transacties afrondden.

De nieuwe toepassing van Valory gebruikt natural language processing om designspecificaties op te vangen. Vervolgens genereert het volledig functionele autonome AI-agentcode die te deployen is op Olas.

Werking

Via de interface van Genie kunnen gebruikers hun agent definiëren. Genie vertaalt deze beschrijvingen in een technische routekaart, ook wel een Finite State Machine-specificatie, die de structuur voor de agentarchitectuur schetst. De routekaart wordt de basis voor door AI gegenereerde code die het geraamte van de nieuwe agent vormt. Gebruikers kunnen vervolgens deze basis verfijnen en goedkeuren, zodat het resultaat aansluit bij hun visie. Daarnaast kunnen gebruikers specifieke componenten voor agents binnen Genie ontwerpen, om ze af te stemmen op hun eigen logica.

Er worden meerdere LLM’s gebruikt in een collaboratief multi-agent systeem. Dit moet het juiste resultaat in iedere fase van het ontwikkelproces opleveren. Feedback moet voortdurende optimalisering tijdens het maken van de agent mogelijk maken. Door meerdere gespecialiseerde agents te combineren, moet het eindresultaat een robuuste en betrouwbare agent op maat zijn.

Hoewel Genie zich aanvankelijk richt op Olas, zullen in een later stadium andere ecosystemen ondersteund worden. Vooralsnog is Genie zeer beperkt beschikbaar. Geïnteresseerden dienen zich namelijk aan te melden voor een wachtlijst.

