Datadog heeft de omzet in het eerste kwartaal van 2022 met 83 procent zien toenemen. Ook neemt het de Spaanse startup Hdiv Security over.

Datadog voegt zich met de resultaten over het eerste kwartaal in de rij van IT-bedrijven die extreem goede resultaten noteren. In het afgelopen kwartaal wist Datadog een omzetgroei van maar liefst 83 procent in de boeken bij te schrijven. Deze omzet kwam uit op een totaal van 363 miljoen dollar (345 miljoen euro). Dit was meer dan financiële experts en analisten hadden verwacht.

Groei door grotere klanten

De belangrijkste reden voor de toegenomen omzet is dat Datadog meer grotere klanten heeft weten aan te trekken. Het aantal bedrijven dat substantieel investeert in het platform van Datadog nam in het afgelopen kwartaal toe van 1.406 naar 2.250.

Datadog biedt een platform waarmee bedrijven hun infrastructuuromgevingen, in het bijzonder hun cloudomgevingen, in de gaten kunnen houden voor het detecteren en oplossen van technische problemen. Vooral de uitgebreide features van dit platform en de mogelijkheid alle verschillende assets in de gaten te houden, zijn populair bij klanten.

Meer investeren in security

Ook heeft Datadog de inkomsten uit zijn securityportfolio zien toenemen. Hiervoor lanceerde de cloudmonitoringsspecialist het afgelopen kwartaal zijn oplossing Application Security Monitoring, die aanvallen op workloads van bedrijven detecteert. Ook helpt de oplossing bij het vinden van kwetsbaarheden in applicaties en deze te repareren.

Datadog wil meer gaan inzetten op het leveren van securitydiensten en heeft daarvoor nu een eerste stap gezet met de koop van de Spaanse security startup Hdiv Security. Deze startup biedt een platform dat automatisch kwetsbaarheden in de code van applicaties ontdekt. Ook is dit platform in staat andere securityproblemen en -risico’s te ontdekken.

Tip: Datadog ASM herkent SQL-injecties, cross-site scripting en SSRF’s