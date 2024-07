Oracle fixt bugs in laatste versie van virtualisatietool VirtualBox

Oracle heeft onlangs een aantal problemen opgelost in zijn (open-source) virtualisatietool VirtualBox. In versie 7.0.20 zijn onder meer bugs verholpen voor Windows, macOS en ook Linux.

VirtualBox is een open-source virtualisatietool van Oracle waarmee eindgebruikers, zowel (grote) bedrijven als technisch vaardige thuisgebruikers, één of meerdere besturingssystemen binnen een ander besturingssysteem kunnen draaien. De ‘guest operating systems’ draaien daarbij ieder in een eigen virtuele omgeving.

De tool kan worden gebruikt voor desktops, servers en embedded toepassingen.

Aanpassingen in versie 7.0.20

De nu uitgebrachte versie 7.0.20 is een onderhoudsversie die enkele bugs en andere problemen heeft oplost. Zo is voor op Windows gebaseerde (virtuele) ‘guest pc’s’ onder meer een bug aangepakt die Trusted Platform Module (TPM) gerelateerde fouten laat zien.

Een ander voor Windows opgelost probleem betreft een High Definition Audio-recording emulatie-bug voor zowel Windows 10 als 11 ‘guests’.

Daarnaast zijn voor Windows binnen VirtualBox 7.0.20 nieuwe UEFT Secure Boot-certificaten toegevoegd. Microsoft geeft al sinds februari dit jaar adviezen over updates van Secure Boot keys en recent heeft de techgigant een serie patches uitgebracht voor het BlackLotus UEFI Secure Boot securityprobleem.

Overige besturingssystemen

Natuurlijk zijn er ook voor de overige ondersteunde besturingssystemen verbeteringen in de laatste editie doorgevoerd. Zo zijn voor macOS guest pc’s een aantal USB-problemen opgelost, waaronder een USB passing bug voor macOS hosts en een USB-gerelateerd probleem dat problemen genereert voor de Open Host Controller Interface (OHCI).

Op het gebied van Linux, ondersteunt de laatste versie nu de kernels van OpenSuse 15.6 en RHEL 9.5 van Red Hat.

Lees ook: Oracle introduceert VirtualBox 7.0