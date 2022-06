Oracle introduceert een goedkopere versie van zijn Dedicated Region Cloud@Customer-product. Hiermee krijgen bedrijven alle mogelijkheden van de Oracle Cloud in hun eigen datacenter, inclusief een pakket aan additionele diensten, tegen minder kosten en minder benodigde datacenterruimte.

De Dedicated Region Cloud@Customer-oplossing van de tech- en cloudgigant brengt alle mogelijkheden van Oracle Cloud naar on-premises datacenters, inclusief de Oracle database-omgeving en alle softwareapplicaties. Bedrijven moeten hiervoor wel veel datacenterruimte vrijmaken en betalen voor minimaal drie jaar een jaarlijkse abonnementsprijs van maar liefst 6 miljoen dollar (5,7 miljoen euro).

Recent kondigde Oracle een goedkopere versie van deze on-premises Oracle Cloud-oplossing aan. Deze goedkopere versie van Dedicated Region Cloud@Customer wordt aangevuld met een pakket van verschillende clouddiensten die klanten in hun eigen datacenters kunnen uitrollen om hun workloads nog beter te beheren.

Dedicated Region Cloud@Customer

De tech- en cloudgigant geeft aan dat de nieuwe versie vooral geschikt is voor die bedrijven die bepaalde workloads niet naar een public cloudomgeving kunnen brengen. Oracle hoopt dat wanneer bedrijven hiervoor de on-premises omgeving gaan gebruiken, zij op den duur nog meer applicaties en workloads overhevelen.

Oracle helpt bedrijven actief met het optimaliseren van deze omgevingen door iedere regio in eerste instantie af te stemmen op de specificaties van de klanten. Ook voor het verder schalen van capaciteit kunnen deze klanten op de steun van de tech- en cloudgigant rekenen.

Kosten en andere diensten

De nieuwe goedkopere versie van Dedicated Region Cloud@Customer teruggebracht van 50 racks vol apparatuur naar 12 racks. Ook de prijs is dramatisch teruggebracht naar 1 miljoen dollar (953.000 euro) per jaar, met een minimale termijn van vier jaar.

Toegevoegd aan de on-premises cloudomgeving zijn alle clouddiensten van Oracle en het Oracle Fusion-applicatieportfolio. Voor deze diensten betalen klanten alleen voor wat zij gebruiken, bovenop een jaarlijkse fee. Klanten kunnen ook hun on-premises cloudomgeving verbinden met applicaties van derden via meegeleverde connectors, waaronder Salesforce. De connectors bevatten zowel vooraf ingebouwde als klantspecifieke integratiemogelijkheden.

Compute Cloud@Customer

De tech- en cloudgigant introduceerde ook de beheerde public clouddienst Oracle Compute Cloud@Customer. Deze dienst is geschikt voor bedrijven die een kleiner aantal workloads in hun on-premises-omgeving moeten beheren, maar niet de volledige cloudstack hoeven te beheren. Voorbeelden van dit soort omgevingen zijn onder andere AWS Outposts, Azure Stack en Google Anthos. Volgens Oracle is deze dienst een generieke versie van zijn Exadata Cloud@Customer-oplossing voor database workloads.

Compute Cloud@Customer richt zich vooral op computing en storagebronnen. Voor een goede werking een verbinding nodig met de public cloud van Oracle Cloud, waarbij de tech- en cloudgigant de on-premises-omgeving beheert. De kosten van deze oplossing zijn nog niet bekend.

Tip: Oracle Autonomous Database nu ook on-premises beschikbaar